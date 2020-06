Mundo Enquanto os casos de coronavírus aumentam em outros Estados americanos, o governador de Nova York disse que é hora do país acordar

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Segundo Cuomo, Nova York conseguiu controlar o vírus com uma abordagem científica, e não política. (Foto: Reprodução)

O governador de Nova York, Andrew Cuomo, criticou, nesta sexta-feira (26), os Estados norte-americanos que reativaram suas economias antes de controlar o novo coronavírus, dizendo que existem “indícios inegáveis, irrefutáveis” de que cometeram um erro.

Cuomo disse em uma coletiva de imprensa que os Estados que seguiram as orientações da Casa Branca agora estão vendo uma disparada de casos, argumentando que Nova York conseguiu controlar o vírus com uma abordagem científica, e não política.

“O que está acontecendo neste país é neste momento assustador e revelador ao mesmo tempo. Eu digo que é hora de acordar, América, e encarar os fatos inegáveis.” Mais cedo, o governador do Texas, Greg Abbott, ordenou que os bares voltem a fechar e que os restaurantes reduzam os serviços, recuando devido a um aumento de novas infecções.

O salto de casos e hospitalizações no Texas é parte de uma recaída nacional em Estados que foram poupados do pior do surto inicial ou suspenderam as restrições rapidamente. Alabama, Arizona, Califórnia, Flórida, Idaho, Mississippi, Missouri, Nevada, Oklahoma, Carolina do Sul e Wyoming também registraram aumentos recordes de casos.

Em contraste, Cuomo disse que a média de sete dias da porcentagem de exames positivos em Nova York foi de 1,3%, um grande avanço em relação a um pico anterior de 50% no Estado e o índice mais baixo dos Estados Unidos.

O Estado de Nova York, cujos hospitais estavam sobrecarregados de pacientes com a Covid-19 e carentes de recursos poucas semanas atrás, está pronto para ajudar Estados com surtos crescentes enviando equipes de voluntários e equipamentos, disse Cuomo.

Flórida

A Flórida anunciou nesta sexta a proibição ao consumo de álcool em bares para conter a explosão de casos de coronavírus neste estado, famoso por suas festas e praias.

“Com efeito imediato, o Departamento de Regulação Corporativa suspende o consumo de álcool em bares em todo o Estado”, informou a agência em um tuíte, logo após o Texas anunciar o fechamento de seus bares devido ao ressurgimento do vírus.

O governador Ron DeSantis, que demorou para implementar medidas de confinamento em março, explicou nesta semana que seu estado enfrentava uma “verdadeira explosão” de novos casos entre os jovens e alertou estabelecimentos que vendem álcool que podem perder sua licença se não respeitarem o distanciamento social.

Segundo as estatísticas divulgadas nesta sexta pelas autoridades, a Flórida registrou quase 9 mil novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, o pior número em um Estado dos Estados Unidos desde o início da pandemia, embora certamente em março e abril não fosse tão fácil como agora fazer o teste e, portanto, entrar para as estatísticas oficiais.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo