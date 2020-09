O ensaio reuniu um grupo de 220 voluntários no Alexandra Palace, o Palácio do Povo, neste sábado (19). Tunick é conhecido por juntar centenas ou milhares de pessoas para posarem nuas para fotos há mais de 25 anos. Neste ensaio, ele reuniu homens e mulheres de todas as idades, sexos e classes sociais.

Segundo os organizadores, os voluntários foram posicionados com pelo menos um metro de distância entre eles, respeitando as diretrizes do distanciamento social. O grupo foi examinado antes das fotos.