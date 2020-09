Uma carta contendo uma substância letal foi interceptada recentemente pelo serviço postal da Casa Branca, informou neste sábado (19) a imprensa local. Integrantes do FBI (a polícia federal dos Estados Unidos) confirmaram a presença de ricina dentro de um envelope.

A substância pode ser extraída da mamona. Fontes do Serviço Secreto americano disseram ao jornal The New York Times que o envelope foi enviado de um endereço no Canadá.

Segundo a agência de notícias Reuters, o FBI confirmou a investigação sobre a “carta suspeita” enviada para o serviço postal da Casa Branca, mas disse que “não há, neste momento, ameaça à segurança pública”.

Todas as correspondências enviadas para a Casa Branca passam por uma triagem em busca de substâncias perigosas, como medida de segurança. Em 2013, uma carta com ricina foi enviada para o então presidente Barack Obama. Ela foi interceptada pelo Serviço Secreto.

Ricina