Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2020

Messi volta para a seleção de seu país. (Foto: Reprodução)

O técnico Lionel Scaloni divulgou na sexta (18) uma lista prévia com 30 nomes que atuam no exterior para jogos da seleção da Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, diante de Equador e Bolívia, dias 8 e 13 de outubro, respectivamente.

O astro Lionel Messi, que estava suspenso para a estreia, contra os equatorianos, por causa da expulsão sofrida na disputa de terceiro e quarto lugares contra o Chile na Copa América, foi convocado e poderá jogar, pois a punição prescreveu, e a Conmebol confirmou que o camisa 10 poderá ser escalado nas duas partidas.

O zagueiro Kannemann, do Grêmio, e o lateral Saravia, do Internacional, estão na lista. Já o atacante Kun Agüero, do Manchester City, em fase final de recuperação de cirurgia no joelho, ficou de fora. Como novidades, surgem entre os convocados o zagueiro Facundo Medina, do Lens, que faz sua estreia, além do meia Papu Gómez, da Atalanta, e os atacantes Pavón, do Los Angekles Galaxy, e Gio Simeone, do Cagliari.

Confira os convocados:

Goleiro – Juan Musso (Udinese-ITA);

Defensores – Nehuén Pérez (Famalicão-POR), Nicolás Otamendi (Manchester City-ING), Renzo Saravia (Internacional-BRA), Germán Pezzella (Fiorentina-ITA), Nicolás Tagliafico (Ajax-HOL) e Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund-ALE);

Meio-campistas – Guido Rodríguez (Betis-ESP), Roberto Pereyra (Watford-ING), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen-ALE), Rodrigo De Paul (Udinese-ITA), Marcos Acuña (Sporting Lisboa-POR), Leandro Paredes (Paris Sasint-Germain-FRA), Nicolás Domínguez (Bologna-ITA), Giovani Lo Celso (Tottenham-ING) e Alexis Mac Allister (Brighton-ITA);

Atacantes – Lionel Messi (Barcelona-ESP), Sergio Agüero (Manchester City-ITA), Lucas Ocampos (Sevilla-ESP), Lucas Alario (Bayer Leverkusen-ALE), Nicolás González (Stuttgart-ALE), Paulo Dybala (Juventus-ITA) e Lautaro Martínez (Inter de Milão-ITA).

Brasil

O técnico Tite anunciou na sexta (18), a lista dos 23 convocados da Seleção Brasileira para os dois primeiros confrontos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. No dia 9 de outubro, o Brasil enfrenta a Bolívia, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O segundo jogo será contra o Peru, fora de casa, no dia 13.

A grande novidade na lista do treinador é Gabriel Menino. Apesar de ser jogador de meio de campo, o atleta de 19 anos foi convocado atuar na lateral-direita, papel que também cumpre, quando necessário, no Palmeiras.

Além de Gabriel Menino, outros quatro atletas que atuam no futebol brasileiro foram convocados: os goleiros Santos (Athletico-PR) e Weverton (Palmeiras), o zagueiro Rodrigo Caio (Flamengo) e o meia Éverton Ribeiro (Flamengo).

Confira os convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Santos (Athletico-PR) e Weverton (Palmeiras)

Defensores: Danilo (Juventus), Gabriel Menino (Palmeiras), Alex Telles (Porto), Renan Lodi (Atlético de Madrid), Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG), Felipe (Atlético de Madrid) e

Rodrigo Caio (Flamengo)

Meias: Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Bruno Guimarães (Lyon), Douglas Luiz (Aston Villa), Philippe Coutinho (Barcelona) e Éverton Ribeiro (Flamengo)

Atracantes: Gabriel Jesus (Manchester City), Rodrygo (Real Madrid), Neymar (PSG), Everton (Benfica), Roberto Firmino (Liverpool) e Richarlison (Everton)

