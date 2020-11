Geórgia

No estado que pode ser a grande surpresa caso Joe Biden vença — a diferença entre os candidatos gira em torno de 10 mil votos — a campanha de Trump alegou que 53 votos enviados por correio foram recebidos depois do prazo permitido, 19h da terça-feira (3), mas foram somados aos demais votos. Na petição, os advogados pediam que esses votos, todos da região da cidade de Savannah, democrata, fossem invalidados. O caso foi rejeitado por um juiz local, que disse não ver qualquer evidência de irregularidade.

Michigan

No estado considerado já garantido por Joe Biden, que com isso ganhou 16 votos no Colégio Eleitoral, a campanha de Trump pediu que a contagem dos votos fosse suspensa até que fosse dado um acesso considerado “justo” aos observadores republicanos nos locais de apuração. Mas o juiz rejeitou o pedido, dizendo que a contagem das cédulas já chegou ao fim, também negando acesso a câmeras de segurança dos locais onde foram depositados os votos antecipados.

Nevada

Em um estado ainda indefinido, a campanha de Trump quer invalidar cerca de 10 mil votos depositados de maneira antecipada, alegando que eles são de pessoas que não moram mais no estado ou são de pessoas que já morreram. As autoridades locais rejeitam as acusações.

Wisconsin