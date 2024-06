Porto Alegre Entenda o que é a plataforma “Reconstruir Porto Alegre”

6 de junho de 2024

Por meio de site, prefeitura convida empresas a ajudarem em obras. (Foto: Arquivo/PMPA)

Conjunto de medidas a curto, médio e longo prazo para recuperação da capital gaúcha após a maior catástrofe natural do Rio Grande do Sul, o plano de ação “Porto Alegre Forte” tem entre seus pilares a plataforma “Reconstruir Porto Alegre”. Trata-se de um site para conectar empresas interessadas em custear obras em estruturas afetadas pelas enchentes.

No endereço eletrônico prefeitura.poa.br/reconstruir, estão relacionados inicialmente 54 endereços em um mapa interativo. Cada ponto traz informações sobre danos, importância do local para a comunidade, especificação sobre as intervenções necessárias e o valor estimado.

Ao escolher a obra para a qual pretende contribuir, a empresa deve fazer contato por um número específico no aplicativo de mensagens whatsapp para saber mais sobre as demandas existentes. Os valores são então repassados diretamente pelas empresas aos fornecedores contratados, sem a necessidade de passar pelo crivo da prefeitura.

O site será atualizado constantemente, relatando o andamento das obras – os nomes dos parceiros também serão informados pela plataforma, em reconhecimento ao apoio. “Reconstruir Porto Alegre” é resultado de parceria com a empresa Codex. Já o plano de ação “Porto Alegre Forte” foi realizado com apoio da consultoria Alvarez & Marsal.

As iniciativas foram detalhas nesta semana pelo vice-prefeito Ricardo Gomes durante evento evento na Câmara Americana de Comércio (Amcham Brasil) em São Paulo. “Apresentamos um plano de reconstrução que não é da prefeitura, é da cidade. Compartilhamos a nossa estratégia para que todos participem desta retomada e para que possamos resgatar a alegria da nossa cidade o quanto antes”, ressaltou.

Essa apresentação nacional foi realizada menos de uma semana após o lançamento do plano em Porto Alegre pelo prefeito Sebastião Melo, junto com Ricardo Gomes, que frisou na ocasião:

“O plano de reconstrução não é só da prefeitura, mas da cidade. Mostramos nossa estratégia a curto, médio e longo prazo para que todos participem desta retomada. Agradecemos imensamente aos voluntários que se dedicaram em todas as pontas e, mais que nunca, precisamos agora unir as esferas pública e privada para devolver a alegria aos porto-alegrenses”.

O titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Smamus), Germano Bremm, acrescentou: “Desde o início destes eventos climáticos severos temos recebido muita ajuda, de vários pontos do país. O objetivo é organizar e priorizar as demandas da cidade, que são muitas. O site estará em permanente atualização, com inclusão de novos locais e informações sobre os apoios recebidos”.

(Marcello Campos)

