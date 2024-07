Notícias Entenda o que está por trás da queixa de Carlos Bolsonaro sobre a foto do pai com a bebê do deputado Nikolas Ferreira

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2024

Foto gerou repercussão nas redes sociais. (Foto: Reprodução/IG)

Uma publicação do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) no Instagram gerou uma reclamação pública na família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No sábado (6), o parlamentar divulgou uma foto em que aparece com a esposa, a ex-primeira-dama Michelle, e a filha Aurora no colo do ex-ocupante do Palácio do Planalto.

A pequena Júlia, filha de Carlos com a ex-secretária do Programa de Parcerias de Investimento Martha Seillier, nasceu em fevereiro de 2023, em Washington, nos Estados Unidos.

“No colo do ex mais amado do Brasil”, escreveu Nikolas. Carlos postou um comentário em seguida no qual reclama do pai. “Legal o cara fazer isso com sua filha e com a minha não! De qualquer forma, Parabéns sempre, Grande Nikolas.”

No comentário, Carlos escreveu: "legal o cara fazer isso com sua filha e com a minha, não! De qualquer forma, Parabéns sempre, Grande Nikolas". O vereador pelo Rio de Janeiro é nome ativo nas redes sociais e um dos nomes responsáveis pela atuação digital do ex-presidente. Ele foi pai recentemente.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que também aparece na imagem, também comentou o post de Nikolas, pedindo que Deus proteja a bebê de “toda inveja e maldade”.

“Que Deus livre e guarde a nossa Aurora de toda inveja e maldade “, postou.

Segundo integrantes do clã do ex-presidente, o vereador atribui a Michelle o distanciamento que Bolsonaro tem adotado em relação à neta Julia. Conforme aliados, o ex-presidente teria visitado poucas vezes a filha de Carlos desde seu nascimento. Ela tem um ano e cinco meses de idade.

A família Bolsonaro tem sido alvo de atenção constante nas redes sociais, com Michelle Bolsonaro e Carlos Bolsonaro já tendo protagonizado outras situações públicas de destaque. A postura dos membros da família do ex-presidente é sempre acompanhada com interesse pelos seguidores e críticos do governo.

A observação do filho 02 de Bolsonaro é a mais curtido da publicação, e acumula centenas de comentários. A maior parte deles foi feita de forma bem-humorada e reúne emojis com risadas. Mas há também quem critique a reação do vereador carioca por ter ‘lavado a roupa-suja’ de forma pública. “Conversa com seu velho no privado, não fique expondo certas coisas para servir de munição, escreveu um usuário da rede social.

Ao todo, Jair Bolsonaro é avô de cinco crianças, sendo duas filhas do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), dois filhos do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e uma filha do vereador Carlos Bolsonaro.

Nos bastidores, tanto Carlos quanto Michelle Bolsonaro deixam evidente que a relação entre ambos é ruim. Há alguns meses, a ex-primeira-dama fez elogios a Eduardo Bolsonaro e críticas ao seu irmão mais velho, sinalizando que não vê Carlos com condições de assumir um cargo de liderança no PL.

Entenda o que está por trás da queixa de Carlos Bolsonaro sobre a foto do pai com a bebê do deputado Nikolas Ferreira

2024-07-08