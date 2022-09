Mundo Entenda os detalhes do funeral da rainha Elizabeth II

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2022

O funeral começa na próxima segunda-feira (19) após cinco dias de velório público. (Foto: Divulgação/Royal Family)

O funeral da rainha Elizabeth II vai acontecer na próxima segunda-feira (19), em uma longa cerimônia que deve durar horas e será acompanhada de diversos ritos e protocolos. Na noite desta sexta (16), o rei Charles III e seus irmãos farão vigília por 15 minutos no caixão de sua mãe, que está no Westminster Hall em velório aberto ao público.

Além de Charles, a princesa Anne, o príncipe Andrew e o príncipe Edward também ficaram de vigília com o caixão quando estava na Catedral de St. Giles, em Edimburgo (Escócia), no início desta semana.

No sábado (17), o rei Charles III fará uma pausa em suas aparições públicas. No dia seguinte, ele será o anfitrião de um jantar no Palácio de Buckingham para autoridades que visitam o Reino Unido para o funeral, como os primeiros-ministros do Canadá, Justin Trudeau, e da Austrália, Anthony Albanese, ambos líderes de países da Commonwealth. A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, também estará presente.

O velório termina na segunda após dois minutos de silêncio em todo o Reino

Unido. Após isso, começa o funeral de Estado da rainha, com a presença de 2 mil convidados, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e outros chefes de Estado, entre eles Jair Bolsonaro. O caixão então será transportado pelo centro histórico de Londres, da Abadia de Westminster ao Wellington Arch, perto do Palácio de Buckingham, em uma carruagem puxada a cavalo, que será acompanhada por um cortejo onde estará o rei e outros membros da realeza. O veículo usado será o mesma que levou o caixão da rainha Victoria em seu funeral, há 120 anos.

O caixão com o corpo da monarca percorrerá praticamente a mesma rota que fez para chegar ao Parlamento do Reino Unido na quarta (14). Ele será então levado em um carro funerário do Castelo de Windsor para a Capela de São Jorge, onde vai acontecer uma missa com a presença de 800 pessoas, incluindo membros da família real britânica e funcionários da propriedade de Windsor.

No final da cerimônia, o caixão será colocado no jazigo real enquanto o flautista do soberano tocará um lamento. O arcebispo de Canterbury, Justin Welby, pronunciará a bênção e a congregação cantará “Deus salve o rei”.

Após a missa na Capela de São Jorge, os membros da família real realizarão um funeral privado na Capela Memorial do Rei George VI, onde a rainha será enterrada junto ao seu falecido marido, o príncipe Philip, que morreu no ano passado aos 99 anos.

