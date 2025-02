Tecnologia Entenda por que a Apple precisa que o iPhone 16e seja um sucesso

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2025

O iPhone 16e será lançado em 28 de fevereiro. (Foto: Divulgação)

A estreia do iPhone 16e da Apple foi surpreendente por dois motivos: primeiro, a empresa se afastou da marca “SE” depois de quase uma década. Depois, colocou o preço do telefone econômico mais alto do que o esperado em US$ 599 (cerca de R$ 3,5 mil) — um salto notável em relação ao iPhone SE de US$ 429 (cerca de R$ 2,5 mil).

O iPhone 16e, que será lançado em 28 de fevereiro, é o mais recente esforço da empresa para diversificar a linha de celular e provar que o produto exclusivo da empresa, de 18 anos, ainda pode atrair novos públicos.

O iPhone é o fator determinante por trás do valor de mercado de quase US$ 4 trilhões (cerca de R$ 23 trilhões) da Apple, gerando US$ 69,1 bilhões (cerca de R$ 395 bilhões) dos US$ 124,3 bilhões (cerca de R$ 715 bilhões) em receita que a Apple relatou para seu primeiro trimestre fiscal de 2025.

O lançamento ocorre depois que os telefones econômicos anteriores da Apple tiveram sucesso misto. Dados da empresa de pesquisa de mercado Consumer Intelligence Research Partners sugerem que o iPhone SE representou apenas 5% das vendas do iPhone nos EUA no trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2024.

Globalmente, o iPhone SE representou apenas 1% das vendas do iPhone da Apple no ano passado, de acordo com a Counterpoint Research. O iPhone Mini, um modelo menor e mais barato lançado em 2020, foi cortado da família iPhone após apenas duas gerações.

O preço mais alto do iPhone 16e levanta questões sobre se ele atrairia compradores com orçamento limitado. Mas, apesar do custo, o novo smartphone econômico pode atrair mais consumidores, principalmente porque a Apple aparentemente está seguindo uma estratégia bem-sucedida de cerca de sete anos atrás com o iPhone XR.

O iPhone 16e tem sido amplamente percebido como um substituto do iPhone SE. Ele foi lançado durante o mesmo período em que a Apple historicamente introduziu novos modelos SE, e a empresa removeu o iPhone SE de sua loja online após o anúncio. Mas o iPhone 16e é mais como um sucessor do iPhone XR, que foi lançado em 2018 junto com o iPhone XS para aqueles que queriam um dispositivo mais acessível com muitas das mesmas qualidades.

Com o iPhone XR e agora o iPhone 16e, a Apple priorizou o tamanho da tela, a duração da bateria e o desempenho, em vez disso, comprometeu o hardware da câmera para cortar custos. Essa estratégia aparentemente valeu a pena com o iPhone XR.

Foi o telefone mais vendido globalmente no terceiro trimestre de 2019, de acordo com a Counterpoint Research. A Apple não lançou uma nova versão do iPhone XR em 2019. Mas seu iPhone de última geração na época, o iPhone 11, seguiu muitas dicas do XR em termos de design e preço.

Um iPhone SE ao lado de um iPhone 12 Mini em março de 2022. – Melina Mara/The Washington Post/Getty Images Embora o iPhone 16e ainda não esteja à venda, alguns analistas acreditam que ele pode ser mais popular do que o iPhone SE. Isso se deve em parte à sua tela maior, diz Gerrit Schneemann, analista sênior da divisão de smartphones da Counterpoint Research. O iPhone 16e tem uma tela de 6,1 polegadas, o mesmo tamanho do iPhone 16, enquanto o iPhone SE tinha uma tela de 4,7 polegadas.

“[A Apple está] desistindo desse tipo de fator de forma menor e percebendo que as pessoas estão interessadas em uma tela maior”, disse Schneemann à CNN. “Mesmo que isso signifique descartar o preço inicial de US$ 400.”

Antes da revelação do iPhone 16e, Ming-Chi Kuo, um analista da TF International Securities conhecido por ser explorado na cadeia de suprimentos da Apple, previu que o próximo telefone econômico da Apple venderia “um pouco melhor” do que o iPhone SE anterior.

Mas há motivos para ser cético. Por US$ 599, o iPhone 16e ainda impõe uma alta barreira de entrada, especialmente em comparação com o preço de alguns telefones Android. E há a questão de se o iPhone 16e pode prejudicar as vendas do iPhone 16, como escreveu o analista do Bank of America Wamsi Mohan em uma nota aos investidores em 19 de fevereiro.

“Eles precisam ser realmente cuidadosos para oferecer o suficiente neste dispositivo para que valha US$ 600 para um comprador, mas não oferecer tanto que alguém que gastaria US$ 1.300 ou mesmo US$ 1.000 o escolha em vez disso”, disse Daniel Newman, CEO da empresa de pesquisa de tecnologia The Futurum Group, à CNN.

Os principais iPhones da Apple geralmente roubam os holofotes, e por um bom motivo. Os modelos Pro e Pro Max mais caros tendem a ser os mais populares globalmente, de acordo com dados da empresa de pesquisa de mercado Kantar, uma tendência que provavelmente mantém Wall Street feliz ao aumentar o preço médio de venda do iPhone.

O iPhone 16e pode ajudar a Apple a atingir um público que, de outra forma, optaria por um iPhone usado mais antigo ou um telefone Android. Também pode ajudar a Apple a competir melhor no mercado chinês, onde enfrenta uma rivalidade acirrada de marcas regionais como Huawei e Xiaomi. Mas talvez o mais importante, o iPhone 16e pode ser crítico na popularização das tecnologias e aplicativos da Apple, especialmente porque busca expandir seus negócios de serviços para reduzir sua dependência da receita do iPhone.

Colocar a Apple Intelligence no iPhone 16e significa que mesmo aqueles que não querem pagar US$ 800 (cerca de R$ 4,5 mil) ou mais por um novo telefone podem acessar as ferramentas de IA da Apple. E colocar a Apple Intelligence nas mãos de mais consumidores é crucial para a fabricante do iPhone, já que Google, Microsoft, Samsung e outros rivais estão apostando tudo na IA.

“A Apple realmente precisa vencer”, disse Newman, referindo-se a conquistar fãs do Android e compradores de telefones econômicos. “… Toda a sua estratégia de IA e sua estratégia de inteligência e sua estratégia de aplicativo para o futuro é realmente onde eu acho que vem sua maior oportunidade de crescimento.” As informações são da CNN.

