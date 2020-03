Política Entrevista de Bolsonaro no programa “Alerta Nacional” é destaque na TV Pampa

Por Redação O Sul | 31 de março de 2020

Na ocasião, o presidente vai abordar sobre as iniciativas do governo federal para o combate do coronavírus

A entrevista que o presidente Bolsonaro concedeu ao apresentador Sikêra Jr no programa “Alerta Nacional”, da RedeTV!, será destaque nesta terça-feira (31) ao meio-dia na TV Pampa de Comunicação.

Na ocasião, o presidente vai abordar sobre as iniciativas do governo federal para o combate do coronavírus. Bolsonaro dirá ainda as medidas econômicas para tentar aliviar o desemprego e ainda comenta sobre o risco de contrair o vírus.

