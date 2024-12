Rio Grande do Sul Envolvidos em assalto a dois bancos em cidade gaúcha são condenados a penas de até 99 anos de prisão

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2024

Ataque realizado há seis anos em Ibiraiaras resultou na morte de um refém. (Foto: Arquivo/MPRS)

Após três dias de julgamento em Lagoa Vermelha (Nordeste gaúcho), três homens foram condenados a penas de 65 a 99 anos de prisão, por envolvimento em assaltos simultâneos às agências do Banco do Brasil e Banrisul na cidade de Ibiraiaras, localizada na mesma região. Os ataques, em dezembro de 2018, resultaram na morte do gerente de um dos estabelecimentos, levado entre os cinco reféns no porta-malas dos veículos utilizados na fuga do grupo.

Durante os roubos, os acusados formaram um cordão humano com os clientes e funcionários dos bancos, a fim de impedir a reação policial. Os réus já estavam na cadeia, de forma preventiva, desde a época do crime.

A sessão foi presidida pelo juiz Fabiano Zolet Baú, que leu a sentença por volta das 2h de sábado (7). Prestaram depoimento em plenário um total de 18 vítimas e cinco testemunhas, além dos três acusados. Pelo Ministério Público gaúcho (MPRS) atuou o promotor Henrique Rech Neto, ao passo que as defesas eram compostas pelos advogados Felipe Arnoldo de Oliveira, Andrea Caon Reolão Stobbem, Anderson Maurício de Jesus Silva, Rogério da Silva Barcelos e Daniel Lopes de Souza.

Além do roubo e do latrocínio contra o funcionário e dos delitos de roubo, o trio respondia por várias tentativas de homicídio, porte de armas-de-fogo e munição (incluindo itens de uso restrito e com supressão de marca), além da posse de artefatos explosivos, receptação de veículos furtados ou roubados e de coletes balísticos, disparo em via pública, dano e organização criminosa armada.

Como foi

Consta na denúncia do MP que os réus planejaram – juntamente com outros indivíduos, divididos em grupos – ambos os ataques para que fossem realizados no dia 3 de dezembro de 2018. Na ocasião, dois integrantes do bando foram às agências (que são próximas), enquanto o terceiro ficou encarregado de aguardar em ponto pré-estabelecido para o transporte do dinheiro roubado.

Durante os assaltos, além de formarem o cordão humano, os homens agrediram um funcionário do Banco do Brasil e derramaram gasolina sobre ele, sob ameaça, para que abrisse o cofre do banco. Também quebraram celulares e se apoderaram de outros bens de clientes.

A quadrilha efetuou inúmeros tiros durante os ataques e na fuga, que teve como reféns dois clientes e três gerentes de um ou outro banco. Houve confronto com a Brigada Militar e seis envolvidos foram mortos por policiais em uma área de mata onde haviam se refugiado.

O subgerente do Banco do Brasil Rodrigo Mocelin da Silva, 37 anos, havia sido colocado com os outros quatro reféns no porta-malas, onde acabou atingido fatalmente por tiro disparado por um dos brigadianos – que não foi indiciado.

(Marcello Campos)

2024-12-08