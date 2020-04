Notas Mundo Epidemia de Ebola no Congo ainda é emergência internacional

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2020

A epidemia de Ebola na República Democrática do Congo (RDC) continua sendo uma emergência internacional, decidiu a Organização Mundial da Saúde (OMS) na terça-feira (14), após o reaparecimento de casos no leste do país. Na sexta-feira houve a morte de um homem de 26 anos em território de Beni, um dos epicentros da epidemia.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Mundo