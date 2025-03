Grêmio EPTC divulga esquema de trânsito para Grêmio e Corinthians pela Supercopa do Brasil de Futebol Feminino

Por Redação O Sul | 7 de março de 2025

A partida ocorre neste domingo (9), às 16h, na Arena do Grêmio. Foto: César Lopes/PMPA A partida ocorre neste domingo (9), às 16h, na Arena do Grêmio. (Foto: César Lopes/PMPA) Foto: César Lopes/PMPA

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) preparou um serviço de trânsito e transporte para a disputa da Supercopa do Brasil de Futebol Feminino entre Grêmio e Corinthians. A partida ocorre neste domingo (9), às 16h, na Arena do Grêmio. A abertura dos portões está marcada para 14h. Duas linhas especiais de ônibus realizarão o transporte dos torcedores, a partir das 13h. Não haverá oferta de lotações.

Ônibus F04 Futebol Arena – Três veículos sairão do Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, em direção ao estádio, com a primeira viagem às 13h. Após a partida, três veículos partirão do Terminal Leopoldo Brentano e vão desembarcar no Largo Glênio Peres.

Ônibus T2.3 Transversal 2/Arena – Após a partida, 1 veículo articulado partirá do Terminal Leopoldo Brentano e vai desembarcar na rua Peri Machado.

