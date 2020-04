Notas Mundo Equador já aplicou 10 mil multas por violação do toque de recolher

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2020

Cerca de 10 mil pessoas foram multadas no Equador por violarem o toque de recolher declarado em meio à emergência sanitária causada pela pandemia de coronavírus, anunciou nesta terça-feira a ministra do Interior, María Paula Romo. A epidemia do novo coronavírus no Equador soma 7.603 infectados e 369 mortos.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Mundo