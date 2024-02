Esporte Equipe de Ronaldinho Gaúcho participará com 50 competidores de evento de eSports na Rússia

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











R10 Team é a equipe de eSports do ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho Foto: Reprodução/Twitter R10 Team é a equipe de eSports do ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Colecionando títulos e mundialmente conhecida, a R10 Team, equipe de eSports do ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho, está expandindo a sua atuação em competições internacionais. Neste mês, a empresa será responsável por gerenciar equipes brasileiras em um torneio na Rússia.

“Nos tornamos parceiros do evento e recebemos a autorização para montar essas equipes. Já participamos de três edições do torneio e somamos dois títulos e um segundo lugar. Neste ano, estamos, mais uma vez, entre os favoritos para levantar o caneco em uma das modalidades que iremos disputar”, afirma Renato Sá Neto, empresário e um dos nomes à frente da R10 Team.

As equipes são duas de phygital basquete: R10 Estados Unidos e Ramboot Espanha; duas de futebol: R10 Portugal e CHP Chile; uma de CSGO: Ramboot Espanha; e uma de robótica: BRAABOTS. A participação conta com a parceria da Phygital Games Brasil.

História da R10 Team

A R10 Team é a equipe oficial de futebol eletrônico do Ronaldinho Gaúcho, em especial no jogo FIFA da EA Sports. A R10 foi anunciada publicamente em 2019, na BGS – Brasil Game, em São Paulo. A origem da equipe vem dos fundadores da ELIGASUL, Renato Sá Neto e Tiago Faria Corrêa, que é uma liga para organizar torneios e equipes do jogo Pro Evolution Soccer (PES), da empresa japonesa Konami.

Games of The Future

O evento que a R10 Team participará é o Game of The Future, que ocorre entre os dias 20 de fevereiro e 4 de março, em Kazan, na Rússia. A competição mistura os jogos tradicionais com disputas virtuais. A estimativa é reunir 2 mil atletas em 16 modalidades híbridas. Para quem quiser assistir à competição, o canal Woohoo Games irá transmitir a participação de todas as equipes da R10 Team.

Phygital

O conceito de phygital é uma junção das palavras physical (físico, em português) e digital. Ou seja, nada mais é do que a interseção do mundo real com o virtual.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/equipe-de-ronaldinho-gaucho-participara-com-50-competidores-de-evento-de-esports-na-russia/

Equipe de Ronaldinho Gaúcho participará com 50 competidores de evento de eSports na Rússia

2024-02-18