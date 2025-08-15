Inter Equipe do Inter ajusta os últimos detalhes para o início do returno do Brasileirão

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

Na manhã dessa sexta-feira (15), a equipe fez o penúltimo trabalho antes de enfrentar o Flamengo. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

A equipe do Inter se prepara para o início do returno do Campeonato Brasileiro no final de semana. Neste domingo (17), às 18h30min, o Colorado enfrenta o Flamengo, no estádio Beira-Rio, em jogo válido pela 20ª rodada da competição nacional.

Na manhã dessa sexta-feira (15), a equipe de Roger Machado fez o penúltimo trabalho antes de enfrentar o time carioca. Parte do elenco fez atividades físicas na academia e no gramado, enquanto a outra parte fez treinamento técnico e tático no campo.

A preparação colorada chega ao fim na manhã deste sábado (16). Com 24 pontos e um jogo a menos no Brasileirão, o Inter ocupa a 11ª posição na tabela de classificação.

Libertadores

Em outra frente, o Colorado vem de uma derrota de 1 a 0 para o mesmo Flamengo, em duelo de ida válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Com o resultado, a equipe comandada por Roger Machado precisa vencer por dois gols de diferença o segundo jogo, na próxima quarta-feira (20), para avançar à próxima fase do torneio.

O Flamengo pode até empatar no confronto de volta que se classifica às quartas de final da competição continental. Se o Inter vencer a segunda partida por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.

Após o embate de ida, disputado na última quarta-feira (13), no Maracanã, o técnico Roger Machado demonstrou confiança na virada e aproveitou para convocar os torcedores colorados para os dois próximos confrontos no Beira-Rio contra o time carioca.

“O Brasileiro é importante, mas vem bem no meio da disputa da Libertadores. Vamos ver quem vai estar bem recuperado para domingo, é trabalhar forte, descansar os caras e contar com o apoio do torcedor. A gente vai precisar muito do torcedor junto da gente no domingo e na quarta.”

O treinador acredita que a torcida está confiante. “Acho que o torcedor está acreditando. Tanto pela mobilização antes do jogo, como pela forma que ele cantou ao fim da partida.”

