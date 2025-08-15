Sexta-feira, 15 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Inter Equipe do Inter ajusta os últimos detalhes para o início do returno do Brasileirão

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Na manhã dessa sexta-feira (15), a equipe fez o penúltimo trabalho antes de enfrentar o Flamengo. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

A equipe do Inter se prepara para o início do returno do Campeonato Brasileiro no final de semana. Neste domingo (17), às 18h30min, o Colorado enfrenta o Flamengo, no estádio Beira-Rio, em jogo válido pela 20ª rodada da competição nacional.

Na manhã dessa sexta-feira (15), a equipe de Roger Machado fez o penúltimo trabalho antes de enfrentar o time carioca. Parte do elenco fez atividades físicas na academia e no gramado, enquanto a outra parte fez treinamento técnico e tático no campo.

A preparação colorada chega ao fim na manhã deste sábado (16). Com 24 pontos e um jogo a menos no Brasileirão, o Inter ocupa a 11ª posição na tabela de classificação.

Libertadores

Em outra frente, o Colorado vem de uma derrota de 1 a 0 para o mesmo Flamengo, em duelo de ida válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Com o resultado, a equipe comandada por Roger Machado precisa vencer por dois gols de diferença o segundo jogo, na próxima quarta-feira (20), para avançar à próxima fase do torneio.

O Flamengo pode até empatar no confronto de volta que se classifica às quartas de final da competição continental. Se o Inter vencer a segunda partida por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.

Após o embate de ida, disputado na última quarta-feira (13), no Maracanã, o técnico Roger Machado demonstrou confiança na virada e aproveitou para convocar os torcedores colorados para os dois próximos confrontos no Beira-Rio contra o time carioca.

“O Brasileiro é importante, mas vem bem no meio da disputa da Libertadores. Vamos ver quem vai estar bem recuperado para domingo, é trabalhar forte, descansar os caras e contar com o apoio do torcedor. A gente vai precisar muito do torcedor junto da gente no domingo e na quarta.”

O treinador acredita que a torcida está confiante. “Acho que o torcedor está acreditando. Tanto pela mobilização antes do jogo, como pela forma que ele cantou ao fim da partida.”

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Inter

EPTC define esquema especial de trânsito e transporte para Inter x Flamengo pelo Brasileirão
https://www.osul.com.br/equipe-do-inter-ajusta-detalhes-para-o-returno-do-brasileirao/ Equipe do Inter ajusta os últimos detalhes para o início do returno do Brasileirão 2025-08-15
Deixe seu comentário

Últimas

Política Bolsonaro pede ao Supremo para presidente e líderes do PL terem acesso livre para visitas em prisão domiciliar
Política Rito do julgamento de Bolsonaro no Supremo deve durar cinco dias
Porto Alegre Em Porto Alegre, Jardim do Dmae no bairro Moinhos de Vento recebe duas feiras neste domingo
Brasil Tarifaço de Trump atinge exportação do biquíni brasileiro com taxação de 74,9%
Política “Vossa Excelência não está sendo fiel aos fatos”, diz o ministro Barroso ao colega Luiz Fux em discussão no Supremo
Mundo A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil avisa mulheres grávidas que “não é permitido” viajar ao país apenas com o objetivo de dar à luz e garantir a cidadania americana aos seus filhos
Política Projeto de Lula prevê suspensão por dois meses, sem decisão judicial, de rede que não remover conteúdo ilícito
Brasil Governo Lula defende ampliar licença-paternidade para 60 dias de forma escalonada em dez anos
Esporte Guardiola descarta saídas de brasileiros do Manchester City
Grêmio Mosqueteiras encerram preparação para duelo contra o Flamengo de São Pedro pelo Gauchão Feminino
Pode te interessar

Inter EPTC define esquema especial de trânsito e transporte para Inter x Flamengo pelo Brasileirão

Inter Rochet se espelha em virada do Inter na Libertadores de 2023 para superar o Flamengo

Inter Libertadores em aberto: Roger Machado convoca a torcida do Inter para a decisão no Beira-Rio

Inter Inter perde por 1 a 0 para o Flamengo no jogo de ida e precisa reverter o resultado no Beira-Rio para seguir na Libertadores