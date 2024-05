Inter Equipe do Inter deve retomar os treinos nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2024

O Inter anunciou nessa segunda-feira (6) o cancelamento dos treinos por três dias devido às enchentes que abalam o RS. (Foto: Divulgação)

O Inter anunciou nessa segunda-feira (6) o cancelamento dos treinos por três dias devido às enchentes que abalam o Rio Grande do Sul. O elenco deve se reapresentar nesta quinta-feira (9), ainda sem local definido.

Assim como os outros clubes gaúchos, o Colorado passa por um momento complicado para a sequência de sua temporada. Com o estádio Beira-Rio, seu centro de treinamento e o aeroporto de Porto Alegre alagados, a equipe do Inter já teve três jogos adiados: Contra o Juventude, pela Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, e contra o Real Tomayapo, pela Copa Sul-Americana.

Uma das alternativas do Colorado para continuar com os treinamentos seria retomar as atividades no CT de Alvorada, das categorias de base, mas ainda não houve anúncio sobre o local que deve ser utilizado para a preparação do time.

As fortes chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul prosseguem tendo reflexos na capital gaúcha e em outras centenas de municípios do Estado. Jogadores do Inter e do Grêmio, inclusive, têm participado de campanhas e colocado a “mão na massa”, arrecadando e distribuindo mantimentos às famílias afetadas pelas enchentes.

Adiamentos

Devido às fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos dias, a Conmebol anunciou no sábado (4) a suspensão do próximo jogo do Inter pela Copa Sul-Americana. O duelo do Colorado contra o Real Tomayapo-BOL estava marcado para esta terça-feira (7). Uma nova data será definida em breve pela entidade.

Na última semana, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já havia adiado a partida entre o Colorado e o Juventude, pela terceira da fase da Copa do Brasil, e o confronto entre Inter e Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro.

A CBF também deve adiar os jogos dos clubes gaúchos pelas competições nacionais na próxima rodada. Pelo Brasileirão, o Inter enfrentaria o Juventude, no Beira-Rio, na segunda-feira (13), às 21h.

