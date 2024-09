Porto Alegre Equipes atuam para minimizar transtornos causados pelas chuvas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2024

A precipitação acumulada chegou a 42,2 mm, das 0h às 11h desta quinta-feira, conforme dados da Estação Belém Novo do Inmet Foto: Pedro Piegas/PMPA (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

As equipes que seguem mobilizadas para atender às ocorrências devido à forte chuva que atingiu Porto Alegre desde a madrugada desta quinta-feira (26). A precipitação acumulada chegou a 42,2 mm, das 0h às 11h desta quinta-feira, conforme dados da Estação Belém Novo do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A previsão indica que deve chover mais nas próximas horas.

As 23 casas de bombas do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) estão operando. Pela manhã, Porto Alegre registrou pontos de alagamentos em regiões atingidas pela enchente de maio e que estão com as redes de drenagem em recuperação, como o 4º Distrito, área central e o bairro Sarandi. As equipes do Dmae já limparam 270km dos 500km de redes afetados pela inundação.

Há registro de alagamento na avenida Voluntários da Pátria, sob a ponte do Guaíba. Esta região sofre influência da casa de bombas da Trensurb, localizada na área interna da empresa de trens.

Previsão

O alerta para chuva forte, temporais isolados e ventos de até 80km/h segue até sexta-feira (27), às 12h. Desde terça-feira, 24, quando teve início o atual período chuvoso, Porto Alegre acumula 83 mm de precipitação (a média para setembro é de 141,5mm), de acordo com o Inmet.

Defesa Civil

São 46 ocorrências desde o início da vigência do alerta climático. Destas, 12 estão pendentes de atendimento. O maior número de chamados é referente a destelhamentos, alagamentos, risco de desabamento e quedas de tapumes.

Trânsito

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) tem 38 ocorrências em aberto. Destas, 11 são referentes a semáforos fora de operação.

Serviços Urbanos

A secretaria registra quatro ocorrências de queda de árvores e galhos nesta quinta-feira. Ao todo, foram 73 casos desde a terça-feira (24). Há 19 pontos pendentes de atendimento.

Nível do Guaíba

Usina do Gasômetro

Cota atual: 2,16m

Cota de Alerta: 3,15m

Cota de Inundação: 3,6m

Informação obtida às 11h no sistema da Agência Nacional de Águas.

