Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2021

Morreram 62 pessoas no acidente que envolveu um Boeing 737-500 Foto: Reprodução Morreram 62 pessoas no acidente que envolveu um Boeing 737-500. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

As equipes de resgate da Indonésia que trabalham nos destroços do avião da companhia aérea Sriwijaya que caiu no último sábado (09) recuperaram, nesta terça-feira (12), a caixa-preta da aeronave. O avião caiu pouco depois de decolar em Jacarta. Morreram 62 pessoas.

Hadi Tjahanto, o chefe das Forças Armadas da Indonésia, confirmou em uma entrevista coletiva que o dispositivo com os dados do voo foram encontrados. Não se sabe ainda se o dispositivo recuperado é o que tem a gravação das conversas entre os pilotos ou dos dados do voo.

A caixa-preta foi encontrada por mergulhadores que seguiram o sinal que ela emitia. Ela é importante para determinar as causas da queda do avião, um Boeing 737-500. De acordo com dados do Ministério de Transporte do país, a aeronave havia sido aprovada em uma revisão rotineira em novembro de 2020. Os corpos das vítimas ainda não foram todos recuperados e identificados: ainda faltam dois, de acordo com um comunicado do Ministério de Transporte.

Mudança brusca de direção

Os controladores notaram que a direção do avião mudou bruscamente após 13 minutos da decolagem. A torre de controle tentou entrar em contato com os pilotos, mas eles não responderam. A aeronave, então, desapareceu do radar. Os registros mostram que havia 50 passageiros no avião e 12 tripulantes, todos eles indonésios.

