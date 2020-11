Bem-Estar Erros de beleza: 15 falhas que você provavelmente comete e pode evitar

24 de novembro de 2020

Algumas práticas que adotamos no dia a dia com a pele, cabelo e unhas podem acabar tendo um efeito contrário. (Foto: Reprodução)

Algumas práticas que adotamos no dia a dia com a pele, cabelo e unhas podem acabar tendo um efeito contrário e prejudicando até a nossa saúde. Por isso, são consideradas verdadeiros erros de beleza! Alguns deles são tão comuns que passam a ser transmitidos entre as mulheres como verdade absoluta, como a necessidade de lavar as madeixas todos os dias.

Para evitar que você caia nessas ciladas e aproveite o melhor que os momentos de autocuidado têm a oferecer, listamos as principais falhas de beleza em cada uma dessas categorias. Siga as dicas para passar longe dos vacilos e fique ainda mais bonita!

Cuidados com a pele

1. Lavar o rosto em excesso. Na tentativa de acabar com a oleosidade, muitas mulheres fazem isso várias vezes ao dia. Tirar o óleo natural da pele só faz com que o organismo entenda que precisa produzir ainda mais. Assim, acontece o temido “efeito rebote”, piorando a situação.

2. Sair sem protetor solar. Quem pensa que o produto deve ser aplicado apenas nos dias de praia e piscina está completamente enganada. O uso do protetor solar é indispensável para prevenir o envelhecimento precoce e evitar o aparecimento de manchas, até mesmo com clima nublado e chuvoso.

3. Espremer cravos e espinhas. Fazer isso aumenta as chances de inflamações, além de favorecer a formação de marcas e cicatrizes. Para fugir desse erro de beleza, o melhor é utilizar produtos específicos para eliminar a acne e investir em uma limpeza de pele profissional; sempre com a recomendação de um dermatologista.

4. Dormir de maquiagem. Nunca é demais reforçar a importância de remover a maquiagem antes de deitar. Esse é um erro bastante comum, especialmente após eventos especiais durante a noite, quando chegamos em casa cansadas. Entretanto, é fundamental reservar alguns minutos para cuidar da pele, usando um bom demaquilante e impedindo o entupimento dos poros.

5. Usar produtos para o corpo no rosto. Cada região possui características próprias e, por isso, conta com cosméticos desenvolvidos especificamente para as suas necessidades. Em caso de dúvida, siga as recomendações de um profissional qualificado antes de aplicar sabonetes, hidratantes, protetores solares e outros.

Cuidados com o cabelo

1. Passar shampoo no cabelo todo. Ao contrário do que muitas pensam, o produto é necessário apenas na raiz das madeixas e, portanto, não deve ser aplicado em todo o comprimento. O ideal para preservar a saúde dos fios é massagear o couro cabeludo e deixar que a espuma escorra até a pontas antes de enxaguar.

2. Não proteger os fios. Antes da escova ou chapinha, é preciso dar atenção aos cuidados para o cabelo contra o calor excessivo. Nessa hora, os produtos com função de protetor térmico são seus melhores aliados.

3. Lavar com muita frequência. Assim como acontece com o rosto, aplicar shampoo e condicionador todos os dias é um erro de beleza que pode provocar o “efeito rebote” e aumentar a oleosidade dos fios. A dica é intercalar as lavagens durante a semana, dando preferência aos produtos específicos para o seu tipo de cabelo.

4. Usar água muito quente. As altas temperaturas podem causar irritações no couro cabeludo, assim como estimular a produção de sebo e favorecer a oleosidade dos fios. Por isso, é recomendado priorizar os banhos com água morna.

5. Ficar muito tempo sem cortar. Pode parecer papo de cabeleireiro, mas não é. Aparar as pontinhas dos fios a cada três meses evita que elas comecem a “abrir” e que os fios quebrem com mais facilidade. Desapega!

Cuidados com as unhas

1. Não passar base antes do esmalte. A cobertura transparente protege as unhas dos danos causados pelos produtos químicos presentes no esmalte. Além disso, algumas bases possuem vitaminas e ingredientes fortalecedores essenciais para a boa aparência e saúde das unhas.

2. Arrancar o esmalte das unhas. Sabe quando solta uma “lasquinha” na esmaltação e você decide retirar o restante do produto com as mãos, ou pior, com os dentes? Essa atitude provoca a remoção das camadas superficiais da unha, deixando-a enfraquecida e quebradiça.

3. Remover toda a cutícula. As temidas cutículas são, na verdade, uma camada de proteção do organismo contra a entrada de vírus e bactérias. Para não cometer esse erro de beleza e evitar contaminações, a dica é apenas empurrá-las com a espátula e remover o excesso de pele.

4. Utilizar acetona. O produto contém ácidos na composição, capazes de prejudicar a saúde das unhas e provocar lesões. Dessa forma, é melhor evitar o uso, dando preferência para o removedor de esmaltes.

5. Lixar fazendo “vai e vem”. O movimento pode deixar as unhas mais fracas e frágeis, por isso, o correto é lixá-las sempre na mesma direção. Comece sempre de uma extremidade até o centro e repita o processo do outro lado.

