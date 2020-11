Magazine Escola de Porto Alegre será premiada por projeto de dança

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

Premiação ocorre nesta terça, no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa. Foto: Nando Espinosa Fotografia/Especial SMC/PMPA Premiação ocorre nesta terça, no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa. (Foto: Nando Espinosa Fotografia/Especial SMC/PMPA) Foto: Nando Espinosa Fotografia/Especial SMC/PMPA

A Escola Preparatória de Dança da Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) José Loureiro da Silva, do bairro Cristal, será premiada na categoria Referência Educacional do 26º Prêmio Líderes e Vencedores. Aproximadamente 100 alunos participam durante três horas diárias das atividades. A cerimônia de premiação ocorre de forma presencial nesta terça-feira (10), a partir das 19h, no Auditório do Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

As Escolas Preparatórias de Dança são um projeto de formação criado em 2014 numa parceria entre as secretarias municipais de Educação e da Cultura. Funcionam em parceria com a Cia Municipal de Dança e com a Companhia Jovem de Dança em cinco colégios da rede municipal de ensino. Oferecem atividades artísticas que contribuem para redução da vulnerabilidade social de crianças e jovens. Os estudantes recebem aulas de sapateado, ballet clássico, jazz e danças afro e urbanas no contraturno escolar.

Premiação – Realizado pela Federasul e Assembleia Legislativa, o Prêmio Líderes e Vencedores valoriza projetos, empresas e líderes empreendedores em suas áreas de atuação. A solenidade será transmitida de forma virtual pelo Facebook da Federasul e da Assembleia Legislativa, além da TV AL (canal aberto 11.2) e pelo YouTube TV AL.

