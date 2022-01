Porto Alegre Escolas de Porto Alegre são orientadas sobre investigação e acompanhamento de casos de coronavírus

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2022

Higienização das mãos é uma das medidas de prevenção ao coronavírus Foto: Cesar Lopes/PMPA Higienização das mãos é uma das medidas de prevenção ao coronavírus. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) divulgou uma nota técnica para escolas públicas e particulares de Porto Alegre com orientações sobre investigação e acompanhamento de casos de Covid-19. O documento foi elaborado em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação.

Entre as medidas de prevenção a serem mantidas, a nota pede atenção para a observação diária de sintomas em alunos, familiares, professores e funcionários, com a indagação sobre dias anteriores. O uso obrigatório de máscaras adequadas deve ser adotado por professores, funcionários e estudantes a partir de 12 anos.

Os sintomas a serem observados são febre ou sensação de febre, cansaço, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato ou no paladar, grande fraqueza muscular e dor muscular. Em crianças, considera-se também obstrução nasal.

Outras orientações mantidas são a disponibilização de álcool 70% nas dependências das escolas e higienização das mãos com sabonete líquido nos banheiros. O distanciamento físico deve ser de pelo menos um metro entre as pessoas nos ambientes com ventilação cruzada natural e uso de máscaras de proteção facial. Para fins de distanciamento físico no ensino infantil, deve ser observada a lotação não superior a 15 alunos por turma.

Conforme a diretora de Atenção Primária da Secretaria da Saúde, Caroline Schirmer, no primeiro caso positivo confirmado da doença, a escola deve comunicar imediatamente a Coordenadoria de Saúde da região. “Na confirmação de um segundo caso, a escola deve comunicar para que seja registrado em planilha compartilhada, e o surto monitorado pela Vigilância em Saúde”, explicou Caroline.

Caso alunos, professores ou funcionários apresentem um ou mais sintomas no domicílio, devem informar a escola e procurar atendimento médico.

