Polícia Motorista de aplicativo que transportava cocaína e mais duas pessoas são presos em Alegrete

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2022

As prisões, efetuadas pela PRF, ocorreram na BR-290 Foto: PRF/Divulgação As prisões, efetuadas pela PRF, ocorreram na BR-290. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 2,6 quilos de cocaína em um carro usado para transporte por aplicativo na BR-290, em Alegrete, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. O veículo – um Palio emplacado na cidade – foi abordado no fim da tarde de segunda-feira (24).

Segundo informações divulgadas nesta terça-feira (25), dois homens e uma mulher estavam no carro. O motorista, de 25 anos, que já havia sido flagrado outras duas vezes transportando passageiros com armas ou drogas, disse que estava com a esposa e levava um homem que contratou uma viagem por aplicativo.

Esse passageiro, de 32 anos, tem antecedentes por crimes como homicídio, tráfico, ameaça, roubo, porte ilegal de arma e lesão corporal. Durante revista, os policiais encontraram a cocaína em uma bolsa. A droga, depois de misturada e fracionada para a venda, poderia render cerca de meio milhão de reais, conforme a PRF.

