Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2021

A decisão se deve ao fim do contrato com a empresa terceirizada responsável pelos serviços de limpeza e cozinha. Foto: Alex Rocha/PMPA A decisão se deve ao fim do contrato com a empresa terceirizada responsável pelos serviços de limpeza e cozinha. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Após tomar posse, a secretária da Educação do Município de Porto Alegre, Janaina Audino, a secretária adjunta pedagógica, Maria Ângela P. Gandolfo, e o secretário adjunto administrativo, Ramiro Tarragô, orientam as escolas da rede municipal de ensino a permanecerem em atividade remota nesta segunda-feira (4). A decisão se deve ao fim do contrato com a empresa terceirizada responsável pelos serviços de limpeza e cozinha nas instituições de ensino, ocorrido em 15 de dezembro e sem uma proposta de encaminhamento pela gestão anterior.

As orientações em relação ao calendário escolar dos anos letivos de 2020 e 2021 serão discutidas em reunião com os diretores nesta segunda-feira, das 15h às 16h. As equipes diretivas receberão o link para participação.

