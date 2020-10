Geral Escolha de Bolsonaro para o Supremo gera racha entre bolsonaristas nas redes sociais; entenda em números

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2020

Bolsonaro está decidido a não recuar na indicação do desembargador Kassio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal. (Foto: TRF-1/Divulgação)

Com Jair Bolsonaro decidido a não recuar na indicação do desembargador Kassio Nunes Marques para o STF (Supremo Tribunal Federal), a base de apoio do presidente nas redes sociais se fragmentou de maneira incomum, mostram dados do Twitter levantados pela consultoria Arquimedes obtidos pelo jornal O Globo.

Das 165 mil menções à indicação de Marques analisadas entre a oficialização da indicação, na sexta-feira, e o início da noite de ontem, 50,5% foram desfavoráveis. As críticas, no entanto, foram feitas em maior quantidade por apoiadores do presidente (16,3% do total de menções), e não por seus opositores (11,7%).

Entre as principais críticas da base, segundo a Arquimedes, as mensagens incluem referências ao fato de que Marques teria sido “indicado pelo centrão” e não representa a parcela conservadora da sociedade que apoia Bolsonaro. Discursam dessa maneira, conforme indica a consultoria, aliados como o pastor Silas Malafaia e influenciadores como o jornalista Augusto Nunes e Allan dos Santos, sócio do site Terça Livre.

Por motivos diferentes, as reclamações foram endossadas por “ex-bolsonaristas” (22,5%) que abriram mão do apoio ao governo diante da saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça e do enfraquecimento da Operação Lava-Jato.

A percepção deste grupo é que a indicação não reflete um compromisso de Bolsonaro com o combate à corrupção, uma de suas principais bandeiras na campanha eleitoral de 2018.

Coesão em xeque

Para Pedro Bruzzi, sócio da Arquimedes e responsável pelo levantamento, a repercussão da indicação de Marques ao Supremo expõe um comportamento incomum à base de usuários que diariamente sustenta na web posições assumidas por Bolsonaro.

“Os apoiadores do governo, ao contrário da oposição, agem de maneira coesa e organizada. Não é comum ver esse tipo de racha no grupo. A última vez que houve uma cisão grande na base governista foi na saída de Moro”, afirma Bruzzi.

Entre as menções analisadas pela consultoria, 49,5% são favoráveis ao presidente – o outro lado do “racha”. Esse grupo – formado por bolsonaristas, incluindo influenciadores de amplo alcance, como os deputados federais Otoni de Paula (PSC-RJ) e Caroline de Toni (PSL-SC) – afirma que o presidente “sabe o que está fazendo” e teria dificuldades para aprovar a indicação para o Supremo de um nome alinhado com o conservadorismo. Os usuários também sustentam que, há um ano, Moro figuraria como o indicado de Bolsonaro, mas que isso não ocorre hoje porque o presidente teria identificado uma dissonância entre os valores do ex-ministro e os da sua base – uma narrativa, conforme destaca Bruzzi, endossada pelo próprio Bolsonaro. Em meio às publicações desses apoiadores mais resignados, a expressão “Bolsonaro Tem Razão” é frequentemente mencionada.

Entre os temas mais comentados do Twitter, a hashtag “Bolsonaro Traidor” foi mencionada mais de 43 mil vezes. Do outro lado, “Fechado Com Bolsonaro Até 2026” teve mais de 56 mil repetições.

Ainda de acordo com Bruzzi, mensagens publicadas por usuários de fora do espectro bolsonarista com conteúdos favoráveis à nomeação de Marques não tiveram aderência suficiente ao debate para serem identificadas na amostra colhida pela Arquimedes. Publicações de membros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e de integrantes do mercado financeiro, por exemplo, podem ter criado repercussões institucionais positivas para a escolha de Bolsonaro, mas não formularam um movimento com potencial para impactar a discussão online. As informações são do jornal O Globo.

