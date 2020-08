Medida foi tomada na região da Galícia, noroeste do país, e passa a valer a partir de quinta-feira. (Foto: Reprodução)

Medida foi tomada na região da Galícia, noroeste do país, e passa a valer a partir de quinta-feira

A Galícia, região do noroeste espanhol, vai proibir – a partir desta quinta-feira (13) – que pessoas fumem nas ruas ou nas “terrazas” (bares na calçada) se não for possível manter o distanciamento. A medida inédita contra o novo coronavírus na Espanha é uma resposta ao aumento das infecções.

No fim de julho, a Sociedade Espanhola de Epidemiologia pediu a proibição do fumo em áreas externas, uma vez que “os fumantes infectados e assintomáticos podem emitir gotículas de saliva contendo o vírus Sars-CoV-2, colocando em risco o restante da população”. A proibição faz parte de um pacote de medidas do governo regional para conter o aumento dos casos de Covid-19, que inclui a realização de mais testes PCR.

A Galícia não está entre as regiões mais afetadas pela doença. Com 30 casos a cada 100 mil habitantes, está longe da média nacional (de 97 a cada 100 mil). Uma das áreas mais próximas à Portugal que tem controlado suas taxas de infecção, a região proíbe reuniões de mais de 10 pessoas.

Com os novos surtos, a Espanha se tornou o país da Europa ocidental com maior número de infectados (cerca de 330 mil). Várias regiões implementaram um “toque de recolher” em bares e, exceto nas Ilhas Canárias, o uso de máscara é obrigatório em todo o país.