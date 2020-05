Mundo Espanha tem menor número de mortes por coronavírus em dois meses

Por Redação O Sul | 19 de Maio de 2020

Na Espanha, o número de mortes por coronavírus em 24 horas na Espanha caiu para 59 no último domingo (17). Este é o registro diário mais baixo desde 16 de março, de acordo com informações do Ministério da Saúde da Espanha. O número total de mortes por Covid-19 no país é de 27.709.

Segundo o Ministério, das 231.606 pessoas infectadas na Espanha, 51.090 são profissionais da área da saúde, que representam 22% de todas as infecções por Covid-19 no país.

De acordo com o diretor do Centro de Emergências em Saúde, Fernando Simón, a taxa de mortalidade está diminuindo significativamente. No auge da pandemia, datada no final de março, a taxa chegou a 11%. No início do mês de maio, a taxa chegou a 2%.

Simón disse que o governo instituiu um novo sistema para relatar casos de Covid-19, permitindo a detecção e tratamento da doença de modo mais rápido. O sistema reduziu o tempo entre a aparição dos primeiros sintomas e o diagnóstico do vírus para quatro dias. Antes da implementação, o diagnóstico levava de 7 a 17 dias para ser concluído.

