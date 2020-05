Educação Senado vota projeto sobre adiamento do Enem 2020

Por Redação O Sul | 19 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







O Projeto de Lei da senadora Daniela Ribeiro (PP-PB) suspende a aplicação do Enem em casos de calamidade pública Foto: Reprodução O Projeto de Lei da senadora Daniela Ribeiro (PP-PB) suspende a aplicação do Enem em casos de calamidade pública. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os líderes do Senado decidiram incluir na pauta da sessão desta terça-feira (19) o projeto de lei que adia o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano, por conta da pandemia do novo coronavírus.

O PL (Projeto de Lei) 1.277/2020, da senadora Daniela Ribeiro (PP-PB), suspende a aplicação do Enem em casos de calamidade pública. A proposta pode sofrer alterações durante a votação na Casa.

Pelo calendário atual, o período de inscrição para o exame vai até a próxima sexta-feira (22). As provas impressas estão agendadas para novembro e, a partir deste ano, os candidatos também podem optar pela avaliação digital. No início de maio, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, participou da reunião de líderes do Senado e pediu para que os senadores não votassem a proposta.

Em entrevista na última sexta-feira (15), Abraham Weintraub disse que há possibilidade de reavaliar a data de realização do Exame Nacional do Ensino Médio, caso a situação do coronavírus no Brasil não tenha sido amenizada.

“Tenho apresentado para senadores e deputados que eu não sou intransigente, é cedo para adiar, vamos esperar dois meses, em agosto a gente avalia, retomamos o assunto. Nesse momento eu considero precipitado e até desumano adiar o Enem”, disse. Em meio aos pedidos de adiamento, o presidente Jair Bolsonaro também comentou o assunto na semana passada.

O presidente disse que está conversando com Weintraub sobre o assunto e não destacou a possibilidade de “atrasar um pouco” a aplicação das provas. “O Enem, estou conversando com o Weintraub, né? Se for o caso, atrasa um pouco, mas tem de ser aplicado esse ano”, disse.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Educação