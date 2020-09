Mundo Especialistas alertam para uma segunda onda de coronavírus na Espanha

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2020

O retorno da vida noturna e das atividades em grupo contribuíram para o ressurgimento da epidemia. (Foto: Reprodução)

Ao meio-dia de domingo (30), havia 31 pacientes dentro do principal centro de tratamento do coronavírus em Málaga, a cidade com a taxa de infecção por coronavírus com crescimento mais rápido no sul da Espanha. Às 12h15min, o paciente 32 chegou em uma ambulância. Meia hora depois, veio o número 33.

A lata de lixo perto da porta transbordou de máscaras e luvas cirúrgicas azuis. Parentes zanzavam em silêncio do lado de fora – um deles chorando, outro sentindo uma espécie de déjà-vu. “Meu cunhado pegou o vírus na primavera”, disse Julia Bautista, uma administradora aposentada de 58 anos que esperava notícias no domingo de seu pai de 91 anos. “Lá vamos nós de novo”, acrescentou ela.

Se a Itália foi o prenúncio da primeira onda da pandemia de coronavírus na Europa em fevereiro, a Espanha é o presságio de sua segunda onda.

A França também vê o aumento do número de casos, assim como partes da Europa Oriental, e os casos estão aumentando na Alemanha, Grécia, Itália e Bélgica também. Na semana passada, no entanto, a Espanha registrou o maior número de novos casos no continente – mais de 53 mil. Com 114 novas infecções por 100 mil pessoas nesse período, o vírus está se espalhando mais rápido na Espanha do que nos Estados Unidos, mais de duas vezes mais rápido do que na França, cerca de oito vezes a taxa na Itália e no Reino Unido, e 10 vezes mais que na Alemanha.

Bloqueio rígido, reabertura rápida

A Espanha já era um dos países mais afetados da Europa, e agora tem 440 mil casos e mais de 29 mil mortes. Mas depois de um dos bloqueios mais rígidos do mundo, que impediu a disseminação do vírus, o país teve uma das reaberturas mais rápidas.

O retorno da vida noturna e das atividades em grupo – muito mais rápido do que a maioria de seus vizinhos europeus – contribuíram para o ressurgimento da epidemia. Agora, enquanto outros europeus ponderam sobre como reiniciar suas economias, os espanhóis se tornaram os primeiros indicadores de como uma segunda onda pode acontecer, o quão forte ela pode ser e como pode ser contida.

“Talvez a Espanha seja o um exemplo do que pode acontecer”, disse o Prof. Antoni Trilla, epidemiologista do Instituto de Saúde Global de Barcelona. “Muitos países podem nos seguir – mas espero que não na mesma velocidade ou com o mesmo número de casos que enfrentamos.”

Com certeza, médicos e políticos não estão tão apavorados com a segunda onda da Espanha quanto ficaram com a primeira. A taxa de mortalidade é cerca de metade da taxa no auge da crise – caindo para 6,6% em relação ao pico de 12% em maio.

A idade média dos pacientes caiu de 60 anos para cerca de 37 anos. Os casos assintomáticos são responsáveis por mais de 50% dos resultados positivos, o que se deve em parte a um aumento de quatro vezes nos testes. E as instituições de saúde se sentem muito mais bem preparadas.

“Agora temos experiência”, disse a médica María del Mar Vázquez, diretora do hospital em Málaga onde o pai da Sra. Bautista estava sendo tratado. “Temos um estoque muito maior de equipamentos, temos protocolos em vigor”, disse Vázquez. “Os hospitais ficarão lotados – mas estamos prontos.”

Segunda onda

No entanto, parte do hospital ainda é um canteiro de obras – os empreiteiros ainda não terminaram a reforma da ala do hospital que trata de pacientes com coronavírus. Ninguém esperava a segunda onda por pelo menos mais um mês. E os epidemiologistas não sabem ao certo por que chegou tão cedo.

As explicações incluem um aumento em grandes reuniões familiares; o retorno do turismo em cidades como Málaga; a decisão de devolver a responsabilidade pelo combate ao vírus às autoridades regionais no final do bloqueio nacional; e falta de moradia adequada e cuidados de saúde para os imigrantes.

O aumento também foi atribuído ao renascimento da vida noturna, que foi reintegrada mais cedo e com restrições mais flexíveis do que em muitas outras partes da Europa. “Temos esse fator cultural relacionado à nossa rica vida social”, disse Ildefonso Hernández-Aguado, ex-diretor-geral de saúde pública do governo espanhol. “As pessoas são próximas. Gostam de se conhecer e interagir”.

Por várias semanas, em lugares como Málaga, boates e discotecas foram autorizadas a abrir até as 5 da manhã, enquanto os políticos regionais tentavam reviver uma economia dependente de turistas. Para curtir a vida noturna, eles só podiam dançar ao redor de uma mesa com amigos, em vez de se misturar com estranhos – mas as regras nem sempre eram respeitadas.

