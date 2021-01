Mundo Especialistas dizem que facções de extrema direita e teorias conspiratórias ganharam força com ato contra o Capitólio

19 de janeiro de 2021

Ação de extremistas apoiadores de Trump deixou 5 pessoas mortas no dia 6 de janeiro. (Foto: Reprodução/YouTube)

Derrubando o governo. Iniciando uma segunda Guerra Civil. Banindo minorias raciais, imigrantes e judeus. Ou simplesmente semeando o caos nas ruas.

As facções irregulares de grupos de extrema direita e nacionalistas brancos encorajados pelo presidente Donald Trump há muito alimentam uma lista concomitante de ódios e objetivos. Mas agora eles foram galvanizados pelas falsas alegações do presidente em fim de mandato de que a eleição foi roubada dele – e pelo violento ataque ao Capitólio, que centenas deles lideraram em seu nome.

“Os políticos que mentiram, traíram e deixaram o povo americano de lado por décadas foram forçados a se encolher de medo e a fugir como ratos”, comentou um grupo no Twitter, conhecido por divulgar as piores alegorias antissemitas, um dia após o ataque.

A insurreição no Capitólio serviu como um golpe de propaganda para a extrema direita, e aqueles que rastreiam grupos de ódio dizem que o ataque provavelmente se juntará a um léxico extremista com Waco, Ruby Ridge e a ocupação Bundy de uma reserva de vida selvagem do Oregon para alimentar o recrutamento e a violência nos anos que estão por vir.

Mesmo com dezenas de amotinadores sendo presos, salas de bate-papo e aplicativos de mensagens onde aqueles de extrema direita se reúnem estão repletos de celebrações e planos. Uma confusão ideológica de grupos de ódio e agitadores de extrema direita – os Proud Boys, Oath Keepers, o movimento Boogaloo e neonazistas entre eles – estão agora discutindo como expandir suas ações.

Alguns, enfurecidos por não terem conseguido anular a eleição presidencial, têm publicado manuais sobre como travar guerras e construir dispositivos explosivos.

As autoridades de segurança pública responderam reforçando a segurança nos aeroportos e criando uma “zona verde” militarizada no Centro de Washington. O FBI e o Departamento de Segurança Interna emitiram um alerta urgente de que os invasores podem usar como alvo prédios federais e funcionários públicos nos próximos dias, e pelo menos 10 Estados ativaram as tropas da Guarda Nacional em suas capitais. Alguns Estados cancelaram as atividades legislativas na próxima semana por causa da possibilidade de violência.

Eliminar grupos extremistas das principais plataformas de mídia social como Facebook e Twitter pode ter conseguido interromper sua organização, dizem os especialistas, mas esses esforços os empurraram para formas de comunicação mais difíceis de rastrear, incluindo aplicativos criptografados que dificultam o rastreamento de atividades extremistas.

“Destruir as plataformas pode levar a mais violência”, disse Mike Morris, o fundador do Three Percent United Patriots, com sede no Colorado, uma das dezenas de grupos paramilitares chamados “patriotas”. Morris disse que não apoia a violência, mas alertou que outros grupos podem encontrar mais liberdade para conspirar em plataformas criptografadas. Morris afirmou que seu grupo perdeu a conta no Facebook neste verão e recentemente abriu uma no MeWe, uma das várias plataformas menores que atraem cidadãos da extrema direita.

Desde a semana passada, dezenas de novos canais em aplicativos de envio seguro de mensagens surgiram dedicados ao QAnon, a teoria de conspiração da extrema direita que diz que Trump está lutando contra uma conspiração de satanistas e pedófilos. Muitas milícias têm encontrado milhares de novos seguidores em cantos mais sombrios da internet, como um canal do Telegram dirigido pelos Proud Boys, um violento grupo de extrema direita cujo número de seguidores mais do que dobrou e foi de 16.000 para mais de 34.000.

“As pessoas viram o que podemos fazer. Elas sabem o que está acontecendo. Elas querem se juntar a nós”, vangloriava-se uma mensagem em um canal do Proud Boys no Telegram no início desta semana.

Grupos de ódio têm sido a base da vida americana, não importa quem esteja na Casa Branca. Eles tiveram inimigos naturais quando os democratas ocuparam a presidência. Sob Trump, eles tiveram um aliado.

O presidente ecoou a demonização desses grupos a respeito dos imigrantes e temores de apreensão de armas e empurrou as ofensas de brancos para a corrente em vigor americana.

Grupos de extrema direita se animaram depois que Trump falou sobre “gente muito boa de ambos os lados” no comício “Unite the Right” de 2017 em Charlottesville, Virgínia, onde um supremacista branco atropelou e matou um manifestante contrário pacífico com seu carro. Eles viram um sinal de apoio quando Trump, durante um debate presidencial, disse aos Proud Boys para “recuarem e aguardarem”.

