O Tribunal Superior de Seul considerou Lee culpado de suborno, apropriação indevida e dissimulação de receitas no valor de cerca de 8,6 bilhões de won (R$ 41,4 milhões) e disse que o comitê independente de compliance criado pela Samsung no início do ano passado ainda não entrou em vigor.

Compliance, termo em inglês que costuma ser traduzido como “conformidade”, é o conjunto de normas e procedimentos para evitar desvios de função em empresas, como pagamentos de propinas e vantagens indevidas a servidores públicos ou fornecedores.

“(Lee) mostrou disposição para a gestão com um compliance reforçado, já que prometeu criar uma empresa transparente”, disse o presidente do tribunal Jeong Jun-yeong. “Apesar de algumas deficiências […] Espero que, com o tempo, isso seja avaliado como um marco na história das empresas coreanas como um começo para o compliance e a ética”, disse ele.

Lee não se manifestou sobre a sentença. Durante sua declaração final ao tribunal em dezembro passado, ele disse que desejava “fazer uma nova Samsung”.

“Este caso envolve o abuso de poder do ex-presidente, violando a liberdade corporativa e os direitos de propriedade […] A decisão do tribunal é lamentável”, disse o advogado de Lee, Lee In-jae, a repórteres.

Gestão da Samsung

Lee será afastado, por enquanto, das principais tomadas de decisão da Samsung Electronics. Ele também não poderá supervisionar diretamente o processo de herança de seu pai, crucial para manter seu controle sobre a Samsung.

Analistas concordaram que as operações cotidianas da empresa não serão afetadas, mas as decisões em grande escala cujos resultados muitas vezes só são visíveis depois de anos, como fusões e aquisições e grandes mudanças de equipe, podem sentir o impacto.

“A ausência (de Lee) não vai atrapalhar a gestão atual da Samsung […] Ao contrário da época de seu pai, a Samsung tem sido administrada sistematicamente, a tomada de decisões é distribuída entre os presidentes de cada empresa do grupo”, disse Chung Sun-sup, presidente-executivo da empresa de pesquisas Chaebul.com.

“Mas, além do golpe em sua imagem global, estratégias de longo prazo, como investimentos atualmente não planejados para o futuro e a reestruturação, podem ser paralisadas”, acrescentou.