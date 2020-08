A FGF (Federação Gaúcha de Futebol) realizou, nesta terça-feira (4), a entrega do troféu de campeão do Interior ao Esportivo. A cerimônia ocorreu no gramado do estádio Montanha dos Vinhedos e contou com a presença do prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pasin, e dirigentes, atletas e membros da comissão técnica do clube.

Vindo da Divisão de Acesso 2019, o alviazul esteve a uma vitória de disputar a final da Taça Francisco Novelletto Neto, segundo turno do Gauchão 2020. Na classificação geral, o Tivo encerrou o estadual com a quarta melhor campanha.

Foram 19 pontos conquistados somados os dois turnos (5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas). A equipe da Serra teve, ainda, o 3º melhor ataque da competição, atrás apenas de Inter e Grêmio.

A campanha jogo a jogo:

Taça Cel. Ewaldo Poeta

1ª rodada – São José 1×1 Esportivo

2ª rodada – Esportivo 4×3 Aimoré

3ª rodada – Brasil 0x0 Esportivo

4ª rodada – Grêmio 5×0 Esportivo

5ª rodada – Esportivo 1×0 Caxias

Taça Francisco Novelletto Neto

1ª rodada – Esportivo 1×0 São Luiz

2ª rodada – Novo Hamburgo 2×1 Esportivo

3ª rodada – Esportivo 2×1 Pelotas

4ª rodada – Ypiranga 2×2 Esportivo

5ª rodada – Esportivo 1×1 Inter

6ª rodada – Juventude 2×3 Esportivo

Semifinal

Inter 4×0 Esportivo