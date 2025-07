Cláudio Humberto Esquerda lidera ranking de cidades mais violentas

Por Cláudio Humberto | 30 de julho de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Municípios que elegeram prefeitos ligados à esquerda, ou com siglas como PT e PSB integrando a composição da chapa eleitoral, dominam o ranking de cidades mais violentas e de maior criminalidade do Brasil, segundo a última edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A cidade mais violenta é Maranguape (CE), que apresenta taxa de mortes violentas em 79,9 por 100 mil habitantes. O prefeito do município onde nasceu o saudoso Chico Anysio é Átila Câmara (PSB).

Bahia presente

Jequié (BA) está em segundo lugar. O prefeito é Zé Cocá (PP), mas tem ligações com o governador petista Jerônimo Rodrigues.

Ponta a ponta

A Bahia tem ainda a terceira e quarta cidades mais violentas. Uma delas, Camaçari, elegeu Caetano (PT) em chapa “pura” esquerdista.

Desvio padrão

Mais afastadas da esquerda, apenas Simões Filho (BA), Caucaia (CE), e Feira de Santana, ainda assim, ninguém é da chamada “direita raiz”.

PT na cabeça

As cidades mais violentas ficam em Pernambuco (2) de Raquel Lyra (PSD), Ceará (3) de Elmano Freitas (PT) e Bahia (5) de Jerônimo (PT).

Comissão encontrou Congresso dos EUA em férias

A comissão de senadores brasileiros que chegou aos Estados Unidos “aos 45 do segundo tempo” parecia tão alheia às ameaças do tarifaço quanto Lula (PT). Eles viajaram a Washington na sexta (25), mesmo dia em que deputados e senadores americanos saíam para o recesso de quase 40 dias. Daí parte da dificuldade para os senadores acharem quem os recebesse, no Senado ou na Câmara de Representantes. Como ocorre no Brasil, os americanos vazaram tão logo sextou, dia 25.

Cadê todo mundo?

Os senadores se deram conta da viagem tardia quando já haviam desembarcado na capital americana com o parlamento às moscas.

Mais de um mês

Lá, como cá, os políticos pegam pesado em suas folgas: as férias semestrais, este ano, devem se estender até 2 de setembro.

‘August recess’

Nos EUA, este período de recesso parlamentar é conhecido como “August recess” e tem a mesma lógica de “visitar as bases” blábláblá.

Motociata bombou

Jair Bolsonaro não precisou fazer discurso para reunir multidão em motociata em Brasília, nesta terça-feira (29). Além da esposa, Michelle, a vice-governadora do DF, Celina Leão, marcou presença.

Filme queimado

Tá feia a coisa para o presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB). Toda publicação do deputado é inundada por comentários cobrando a votação da anistia e criticando seu alinhamento a Lula.

Cara na porta

Pura lorota o papo de que os senadores que batem perna nos EUA não divulgam agenda por medo de intervenção de Eduardo Bolsonaro. Simplesmente não conseguem ser recebidos por ninguém relevante.

Palmas para ele

Questionada por alguns, a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos é elogiada por Esperidião Amin (PP-SC). Diz o senador que se fosse o filho dele, aplaudiria.

Pouco muda

Preso por quebrar um relógio histórico no 8 de janeiro, Antônio Cláudio Alves Ferreira reduziu em 66 dias a pena de 17 anos de prisão. O benefício foi concedido ao mecânico após trabalhar e ler na prisão.

Pode mesmo?

Alexandre de Moraes permitiu que Bolsonaro dê entrevista a um canal do YouTube. Disse que “em momento algum” o ex-presidente foi proibido de conceder entrevistas, só não pode usar redes. Ah, bom.

Recesso alongado

O recesso parlamentar brasileiro termina nesta sexta, 1º de agosto, e a Constituição ordena ser é esse o primeiro dia de trabalho do Congresso no segundo semestre. Mas é dia 1º, sabe como é, “sextou”…

Taxxad sem limites

Fernando Haddad (Fazenda) conseguiu inventar mais um imposto: as empresas brasileiras mais afetadas pelo tarifaço terão “subsídio” (leia-se: o pagador de impostos vai pagar a conta) do governo Lula.

Pensando bem…

…Lula e Taxxad finalmente constatam que tarifaço nos olhos dos outros é refresco.

PODER SEM PUDOR

É grande demais

Certa vez, o falecido ex-deputado Luís Eduardo Magalhães mostrou-se irritado quando soube que o então colega Heráclito Fortes (PFL), peso-pesado do Piauí, fora destacado para o programa eleitoral do partido na tevê. “Por que a irritação?”, indagou o senador José Jorge (PFL-PE). “⁠O povo brasileiro só tem televisão de 20 polegadas”, ironizou Luís Eduardo, naquela época de televisão analógica, “e Heráclito só cabe nas de 29 polegadas…”

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – Instagram: @diariodopoder)

