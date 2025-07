Colunistas Presidente da Fiergs, Claudio Bier confirma sinal positivo do governo federal para pedidos dos exportadores gaúchos

Por Flavio Pereira | 30 de julho de 2025

Presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier participou da reunião da diretoria da Confederação Nacional da Indústria em Brasília. (Foto: Iano Andrade/CNI)

“Nosso trabalho em Brasília foi mostrar ao governo o que pode acontecer com esse tarifaço. Primeiro momento, de férias coletivas e o segundo momento, desemprego. Com os dados que apresentamos, sentiram a importância de fazer alguma coisa”, afirmou o presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier. Ele conversou com o colunista pelo telefone ontem à noite em Brasília, antes de retornar para Porto Alegre. O dirigente da Fiergs manteve desde segunda-feira uma série de audiências com representantes do governo, e participou da reunião da diretoria da CNI na qual as tarifas impostas pelos EUA foi o tema principal.

Claudio Bier disse que a conversa com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, produziu resultados: parte dos pedidos a ele entregues, como prorrogar drawback e crédito especial a empresas exportadoras para os Estados Unidos, de forma semelhante ao utilizado durante as enchentes, estão sendo avaliadas pelo governo. Esta informação foi transmitida ontem, durante reunião da comitiva gaúcha com a secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Tatiana Prazeres.

“Nosso objetivo era mostrar ao governo os riscos que as empresas estão correndo e essa resposta nos sinaliza que o governo nos ouviu”, afirma Claudio Bier.

Elevação das tarifas dos EUA pode ter impacto de R$ 1,9 bilhão no PIB gaúcho

Ontem, na reunião da Diretoria da CNI (Confederação Nacional das Indústrias), foi apresentado o dado indicando que no Rio Grande do Sul, 8,4% das exportações têm como destino os Estados Unidos, de acordo com as informações coletadas junto ao MDIC. No estado, a elevação das tarifas pode ter impacto negativo de R$ 1,9 bilhão no Produto Interno Bruto (PIB).

Unidos, governadores do Consórcio Nordeste pressionam governo por medidas para amenizar tarifaço

Unidos, os governadores dos nove estados que compõem o Consórcio Nordeste: Carlos Brandão (Maranhão), Elmano de Freitas (Ceará), Paulo Dantas (Alagoas), Fátima Bezerra (Rio Grande do Nordeste), João Azevêdo (Piauí), Raquel Lyra (Pernambuco), Jerônimo Rodrigues (Bahia), Fábio Mitidieri (Sergipe) e Rafael Fonteles (Piauí) estão atuando em articulação com o governo federal para proteger os setores produtivos dos nove estados da região dos impactos do tarifaço prometido por Donald Trump a partir da próxima sexta-feira. Na terça-feira da semana que vem, os governadores nordestinos irão a Brasília participar da reunião do Conselhão, onde Lula vai debater a tarifa imposta pelos Estados Unidos e, na sequência, de uma Assembleia Geral do consórcio. No dia seguinte, eles deverão se reunir com o presidente, o vice-presidente Geraldo Alckmin e a ministra Gleisi Hoffmann, no Palácio do Planalto.

Em editorial, The Wall Street Journal diz que Filipe Martins deveria estar solto

O jornal norte-americano The Wall Street Journal publicou domingo (27) um editorial defendendo que o ex-assessor de Jair Bolsonaro (PL) para assuntos internacionais, Filipe Martins, deveria estar solto. O texto diz que o “Sr. Martins deveria estar livre para montar sua defesa”. Segundo a publicação, “registros falsos” na alfândega dos Estados Unidos “ajudam acusação duvidosa do Brasil contra o aliado de Bolsonaro”. O jornal defende que houve registros falsos na alfândega norte-americana de entrada do ex-assessor de Jair Bolsonaro no país. Ele ficou detido por seis meses no Paraná e agora cumpre prisão domiciliar por risco de fuga ao exterior.

Região Sul receberá mais de R$ 4,7 bilhões em novos projetos aprovados pelo Fundo da Marinha Mercante

A propósito das notícias sobre os investimentos do governo federal no setor portuário do Sul do País, esta coluna recebeu do ministério de Portos e Aeroportos, a seguinte nota:

“Investimentos superiores a R$ 4,7 bilhões vão fortalecer a indústria naval e ampliar a infraestrutura portuária nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com potencial de gerar mais de 3 mil empregos diretos na região. Os valores fazem parte do Fundo da Marinha Mercante (FMM), aprovados pelo Conselho Diretor do Fundo (CDFMM) durante a sua 59ª reunião, no último dia 3 de julho.

Entre as ações previstas estão a construção de quatro embarcações para operações submarinas (R$ 2,3 bilhões), dois navios PSV com tecnologia de baixo carbono (R$ 739,7 milhões), seis rebocadores azimutais (R$ 312,6 milhões), modernização e reparo de 17 embarcações (R$ 163,2 milhões) e a concessão do canal de acesso ao Porto de Paranaguá (R$ 1,089 bilhão), que vai ampliar o calado e elevar a capacidade de exportação.

Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, “os projetos aprovados pelo Fundo da Marinha Mercante reforçam a prioridade do Governo Federal em estimular a indústria naval nacional, modernizar a infraestrutura portuária e ampliar a competitividade do país”, explicou. “A região Sul desempenha papel fundamental nesse movimento, por sua capacidade produtiva e vocação exportadora”, afirmou o ministro.

