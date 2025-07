Carlos Roberto Schwartsmann Radiografia: o melhor exame de imagem

Por Carlos Roberto Schwartsmann | 30 de julho de 2025

O RX é a radiografia são usados como sinônimos, mas o RX é a radiação e a radiografia é a imagem obtida no filme. (Foto: Freepik)

Recentemente, o Dr. Armando Abreu, um dos radiologistas mais conceituados do país, proferiu em palestra o título do presente artigo.

Mas e os avanços tecnológicos, como a ressonância magnética e a tomografia?!

Respondeu: “Para um bom especialista a radiografia é o melhor exame para ver o osso e concluir o diagnóstico”.

O RX foi descoberto em 1895 pelo físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen. Foi chamado assim pelo total desconhecimento da comunidade científica da época da natureza exata desta radiação. A primeira radiografia foi da mão da sua esposa Anna.

Ganhou o prêmio Nobel de física em 1901. Ainda na pesquisa sobre a radioatividade, Marie Curie, em 1898 descobriu 2 novos elementos: rádio e o polônio. Foi a única mulher da história a receber 2 prêmios Nobel.

O RX é a radiografia são usados como sinônimos, mas o RX é a radiação e a radiografia é a imagem obtida no filme.

A radiografia na ortopedia e traumatologia é essencial. Fornece imagens detalhadas do sistema musculoesquelético, diagnostica as fraturas e as doenças ósseas. É fundamental no acompanhamento destas lesões e na evolução da cura ou na consolidação das fraturas.

Então, porque a radiografia perdeu prestígio? Porque é um exame antigo e obsoleto, dizem os pacientes! As novas tecnologias como ultrassom, ressonância e tomografia se tornaram mais populares porque podem oferecer, em algumas circunstâncias, imagens mais detalhadas e precisas. Isto também é verdadeiro!

Entretanto, a radiografia é uma técnica simples, rápida e pode ser realizada em qualquer ambiente. Existem até aparelhos portáteis. Ainda, ela infinitamente mais barata que as novas técnicas de imagem.

É com profundo lamento que atendo pacientes ansiosos e angustiados com pilhas de exames querendo que interprete e veja as imagens antes da história e do exame clínico.

Após, vasculhando com atenção os filmes, questiono: onde esta a nossa tradicional e básica radiografia!? Com surpresa a maioria dos pacientes relata: não foi feita!!!

Sem dúvida é o primeiro e mais importante exame de imagem que contribui para conduzir o médico ao diagnóstico correto!

Carlos Roberto Schwartsmann – médico e professor universitário

