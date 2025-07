Colunistas Criminosos intensificam ciberataques no setor educacional

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2025

Escolas, faculdades e universidades ainda operam com acervos físicos desorganizados, arquivos digitais mal estruturados e ausência de governança documental

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A explosão no volume de documentos acadêmicos e administrativos tem colocado o setor educacional brasileiro diante de um problema estrutural: a incapacidade de organizar, proteger e acessar suas próprias informações.

Escolas, faculdades e universidades ainda operam com acervos físicos desorganizados, arquivos digitais mal estruturados e ausência de governança documental – cenário que compromete a eficiência administrativa, aumenta o passivo jurídico e expõe as instituições a riscos crescentes de sanções regulatórias e ataques cibernéticos.

Infelizmente, as instituições de ensino brasileiras vêm sofrendo diversos ataques digitais nos últimos anos, muitos dos quais expuseram a fragilidade na proteção de seus documentos e dados confidenciais. Nos últimos anos, há uma onda de ataques cibernéticos contra universidades e escolas no país. Algumas instituições de ensino ficaram, inclusive, meses sem conseguir emitir certificados e documentos por conta dos ataques.

Em um momento em que o MEC exige digitalização certificada e a LGPD impõe padrões rigorosos de proteção de dados, ignorar a gestão documental já não é mais uma falha operacional: é uma ameaça estratégica.

Riscos de uma gestão documental inadequada

A falta de um sistema eficaz de gestão documental representa um risco direto para a operação e a reputação das instituições de ensino. Quando documentos críticos não são armazenados de forma segura, aumentam as chances de perda ou extravio de registros históricos – como históricos escolares e contratos acadêmicos. Já houve casos em que faculdades foram condenadas judicialmente por não conseguirem localizar documentos essenciais, gerando prejuízos aos alunos e danos à imagem da instituição.

Além disso, a ausência de um acervo organizado dificulta a resposta a auditorias do Ministério da Educação. O MEC exige que as instituições estejam preparadas para apresentar, de forma imediata, registros acadêmicos em conformidade com normas específicas. A não observância dessas diretrizes – como as previstas nas Portarias nº 1224/2013, nº 22/2017 e nº 315/2018 – pode acarretar sanções legais ou até a perda do credenciamento institucional.

No campo jurídico, falhas na custódia documental reduzem a capacidade de defesa em disputas com alunos. Quando contratos ou registros não são encontrados ou estão incompletos, a instituição fica vulnerável a processos judiciais, podendo ser responsabilizada por omissão ou negligência.

Uma consequência perigosa da falta de governança documental e tecnológica é o aumento da vulnerabilidade a incidentes de segurança da informação. Arquivos digitais desprotegidos tornam-se alvos fáceis para vazamentos de dados ou ataques cibernéticos.

Os diversos incidentes de segurança que essas organizações têm sofrido evidenciam uma correlação clara: falhas na gestão e na segurança da informação amplificam a vulnerabilidade das instituições educacionais.

Governança documental profissional: um caminho estratégico

Diante de um cenário cada vez mais regulado, complexo e vulnerável, torna-se evidente que muitas instituições de ensino não conseguirão enfrentar sozinhas o desafio da modernização documental. A digitalização certificada, a organização inteligente de arquivos, a rastreabilidade de acessos e a custódia segura de dados exigem não apenas tecnologia, mas conhecimento técnico, infraestrutura adequada e conformidade legal.

É por isso que cresce a busca por empresas especializadas em gestão documental digital, que oferecem soluções estruturadas e seguras para transformar o caos informacional em ativos organizados, auditáveis e acessíveis. Essas parcerias permitem às instituições educacionais cumprir exigências do MEC, adequar-se à LGPD e proteger-se contra perdas, extravios e ataques digitais — sem desviar recursos e equipes da sua missão principal: educar.

Mais do que evitar multas ou mitigar riscos, investir em uma gestão documental profissional significa aumentar a eficiência, reduzir custos administrativos e garantir que as decisões pedagógicas e estratégicas se apoiem em dados confiáveis e prontos para uso. Em um setor desafiado por transformações regulatórias, orçamentárias e tecnológicas, estruturar a informação deixou de ser uma opção — e passou a ser um diferencial de resiliência e credibilidade.

* Inon Neves, vice-presidente da Access

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

