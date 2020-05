Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul distribui a municípios gaúchos mais 135 mil testes rápidos para detecção de anticorpos do coronavírus

Por Redação O Sul | 12 de Maio de 2020

Leite disse que critérios de testagem são cientificamente estruturados para se ter uma visão correta do comportamento do vírus. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Leite disse que critérios de testagem são cientificamente estruturados para se ter uma visão correta do comportamento do vírus. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O governo do Estado distribuirá às prefeituras do Rio Grande do Sul, a partir desta semana, mais de 135 mil testes rápidos para detecção de anticorpos do coronavírus. Com a remessa, oriunda do Ministério da Saúde, o Estado se aproxima dos 250 mil testes rápidos entregues aos municípios. Dessa nova leva, 109,4 mil serão enviados aos municípios e 26,2 mil às Coordenadorias Regionais de Saúde.

“Nossos critérios de testagem sempre foram cientificamente estruturados para que tenhamos uma visão correta do comportamento do vírus”, explicou o governador Eduardo Leite, durante transmissão ao vivo pela internet nesta terça (12).

Essa é a terceira remessa de testes rápidos enviada aos municípios. Na primeira, foram mais de 25 mil, e na segunda, mais de 82 mil. “Esse reforço no número de testes permite que ampliemos os grupos de aplicação”, explicou o coordenador do Centro de Operações de Emergência da Secretaria da Saúde, Marcelo Vallandro.

As novas orientações preveem a ampliação dos grupos que poderão fazer os testes no Estado. Pessoas com mais de 50 anos, profissionais que trabalhem em veículos de transporte de cargas e no transporte coletivo de passageiros, trabalhadores de estabelecimentos de saúde e de vigilância em saúde, pessoas que residam com quem teve confirmação para Covid-19 (contactantes domiciliares) e população privada de liberdade serão alguns dos públicos atendidos. Locais onde forem identificados surtos de contaminação também terão a testagem ampliada.

A Secretaria da Saúde deve publicar uma nota informativa com o detalhamento dos protocolos de aplicação de testes.

