Por Redação O Sul | 12 de Maio de 2020

Gestores dos serviços de saúde federais apresentaram balanço da atuação em 60 dias com pacientes de coronavírus. Foto: Neemias Freitas/SMS PMPA

A parceria entre a Prefeitura de Porto Alegre e o Grupo Hospitalar Conceição para o atendimento a pacientes com Covid-19 esteve na pauta do encontro do secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer, com os diretores do Grupo Hospitalar Conceição Cláudio Oliveira e Francisco Paz e os gerentes Alexandre Bessil e Rafael Ribeiro, nesta terça-feira (12). Os gestores dos serviços de saúde federais apresentaram um balanço da atuação em 60 dias de atendimento de pacientes vítimas do novo coronavírus.

O secretário municipal destacou o Hospital Nossa Senhora da Conceição, que integra o GHC, como referência para Covid-19, por definição do Ministério da Saúde. “O Conceição tem uma participação fundamental na saúde da cidade, com um papel protagonista nos serviços de alta complexidade e agora também no enfrentamento do coronavírus”, ressalta Stürmer. De acordo com Francisco Paz, SMS e GHC mantêm uma relação harmoniosa, e o encontro permitiu discutir com o gestor municipal a organização necessária para garantir que o GHC continue atendendo as demandas municipais para o atendimento desses pacientes.

Os gestores do GHC também entregaram a Stürmer o relatório integrado das ações de 2019 do Grupo Hospitalar Conceição.

