Rio Grande do Sul Estado recebe mais 558 mil doses de vacina contra gripe nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 12 de Maio de 2020

Na próxima semana, inicia-se a fase de vacinação dos adultos de 55 a 59 anos e professores.

O Estado recebe nesta quarta-feira (13) uma nova remessa de doses com 558 mil doses de vacina contra gripe. Com elas, o Rio Grande do Sul já recebeu o equivalente a 91% do total de doses necessárias para a edição deste ano da Campanha Nacional de Vacinação da Influenza (somando todos os grupos-alvo).

A partir da última segunda-feira (11), o foco da estratégia é vacinar crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, puérperas até 45 dias e pessoas com deficiência, além daqueles que fazem parte dos públicos das etapas anteriores e ainda não conseguiram se vacinar.

Na próxima semana, inicia-se a fase de vacinação dos adultos de 55 a 59 anos e professores e segue até dia 5 de junho.

Os Estados e municípios estão recebendo as doses da vacina da gripe de forma escalonada, a cada semana, conforme são produzidas pelo Instituto Butantan, explica a farmacêutica Tatiana Castilhos, da Ceadi (Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos).

