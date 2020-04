Rio Grande do Sul Estado quita a folha de março para 82% dos servidores

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2020

Com isso, o governo quita a folha para quem recebe até R$ 5,5 mil, o que representa 82% dos vínculos Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Com isso, o governo quita a folha para quem recebe até R$ 5,5 mil, o que representa 82% dos vínculos. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O Tesouro do Estado depositou nova parcela dos salários de março dos servidores do Poder Executivo nesta terça-feira (14). O pagamento no valor de até R$ 4 mil foi disponibilizado nas contas dos servidores. Com isso, o governo quita a folha para quem recebe até R$ 5,5 mil, o que representa 82% dos vínculos.

Quem recebe acima de R$ 5,5 mil líquidos terá novo depósito no dia 28 de abril no valor de R$ 2,5 mil. Assim, todos os servidores que recebem líquido até R$ 8 mil terão seus salários quitados. O próximo depósito para a quitação total da folha de março está previsto para 30 de abril.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul