Por Redação O Sul | 19 de julho de 2020

Nas últimas 36 horas, o governo do Estado recebeu 59 pedidos de reconsideração da classificação preliminar da 11ª rodada do distanciamento controlado. Municípios e associações regionais tinham até as 6h deste domingo (19) para formalizar os recursos.

A partir de agora, os dados e justificativas apresentados serão analisados para que, na segunda-feira (20), o Gabinete de Crise tome a decisão e divulgue o mapa definitivo vigente a partir de terça (21).

Nesta rodada, o Estado atingiu o maior número de bandeiras vermelhas desde o início do distanciamento controlado, em 10 de maio. Conforme o mapa divulgado na sexta-feira (17), 18 regiões foram classificadas com risco epidemiológico alto da Covid-19. As duas restantes – Bagé e Pelotas – ficaram com bandeira laranja (risco médio).

Na semana passada, foram 63 pedidos de reconsideração após a divulgação do mapa preliminar do distanciamento controlado. Em 5 de julho, 37 pedidos. No dia 28 de junho, o total chegou a 67 e, em 21 de junho, primeira vez que o Estado abriu a instância recursiva, foram 30 solicitações.

