Por Redação O Sul | 19 de julho de 2020

Após avaliação técnica, o local onde ocorreu o conserto receberá repavimentação. Foto: Cristine Rochol/PMPA Após avaliação técnica, o local onde ocorreu o conserto receberá repavimentação. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) concluiu, durante a tarde de sábado (18), o conserto emergencial de uma adutora de água de 700 milímetros de diâmetro que rompeu na esquina da avenida Princesa Isabel com a rua São Luís, no bairro Santana. Depois da finalização dos serviços, o abastecimento passou a normalizar para os bairros Santana, Azenha e Menino Deus. Após avaliação técnica, o local – que segue sinalizado e com bloqueio parcial – receberá repavimentação.

O rompimento foi identificado na sexta-feira (17) e a área foi sinalizada com o auxílio da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), que bloqueou parcialmente a av. Princesa Isabel, sentido Sul-Norte, na esquina com rua São Luís. A distribuição de água também teve que ser fechada na noite de sexta.

