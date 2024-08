Geral Estados Unidos convidam para a abertura do seu estande neste domingo na 47ª Expointer

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2024

Os Estados Unidos voltaram a participar da Expointer com um estande em 2019. (Foto: Carolina Greiwe/Seplag)

O Consulado-Geral dos Estados Unidos em Porto Alegre, em parceria com o Escritório de Política Agrícola do Departamento de Assuntos Econômicos e Comerciais dos EUA, convida para a abertura do seu estande no Pavilhão Internacional da 47ª Expointer, em Esteio. O evento ocorrerá neste domingo (25), às 15h, e contará com a presença do cônsul-geral interino, Nelson Wu, seguido por uma degustação de vinhos norte-americanos.

Relações diplomáticas

A participação dos Estados Unidos na Expointer este ano faz parte da celebração dos 200 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos e destacará o papel da biotecnologia agrícola na mitigação das mudanças climáticas. “Em 2024, comemoramos a amizade histórica entre norte-americanos e brasileiros. Estamos com nossos amigos e parceiros gaúchos para apoiar a reconstrução do Rio Grande do Sul”, destaca Wu.

Biotecnologia agrícola

Nos dias 27 e 29 de agosto, especialistas da Seção de Economia do consulado estarão no estande para uma conversa sobre como a biotecnologia agrícola pode contribuir para a recuperação e restauração de áreas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, melhorando a fertilidade do solo e a produtividade agrícola. Nos dois sábados da feira, quem visitar o estande poderá levar para casa uma foto exclusiva da visita.

Os Estados Unidos voltaram a participar da Expointer com um estande em 2019.

Confira abaixo os destaques da programação:

25 de agosto

– 15h: Inauguração oficial do estande dos Estados Unidos e degustação de vinhos americanos;

– Local: Estande dos EUA no Pavilhão Internacional.

27 de agosto

– 10h às 12h: Bate-papo “O que a biotecnologia na agricultura pode fazer pelo RS?”;

– Local: Estande dos EUA no Pavilhão Internacional.

29 de agosto

– 10h às 12h: Bate-papo “O que a biotecnologia na agricultura pode fazer pelo RS?”;

– Local: Estande dos EUA no Pavilhão Internacional.

