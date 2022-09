Mundo “Estados Unidos nunca reconhecerão referendos da Rússia na Ucrânia”, diz Biden

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2022

O presidente Joe Biden disse que os Estados Unidos nunca reconhecerão os referendos da Rússia em partes ocupadas da Ucrânia. “Os Estados Unidos nunca reconhecerão o território ucraniano como nada além de parte da Ucrânia”.

“Os referendos da Rússia são uma farsa — um falso pretexto para tentar anexar partes da Ucrânia à força em flagrante violação do direito internacional, incluindo a Carta das Nações Unidas”, disse o mandatário norte-americano em um comunicado.

O presidente disse que os EUA continuarão a trabalhar com aliados para “impor custos econômicos adicionais rápidos e severos à Rússia”. “Os Estados Unidos estão com nossos parceiros em todo o mundo — e com todas as nações que respeitam os princípios centrais da carta da ONU — ao rejeitar quaisquer resultados fabricados que a Rússia anuncie”, disse o comunicado.

Quatro áreas ocupadas pela Rússia começaram a votar na última sexta-feira (23) em referendos sobre a adesão à Rússia, de acordo com seus líderes separatistas, em um movimento que aumenta os riscos da invasão de Moscou.

Os referendos, que são ilegais sob a lei internacional e descartados como uma farsa pelos governos ocidentais e Kiev, podem abrir caminho para a anexação russa das áreas, permitindo que Moscou enquadre a contra-ofensiva ucraniana em andamento como um ataque à própria Rússia.

Cerca de 18.550 cidadãos da autoproclamada República Popular de Donetsk participaram de um referendo organizado por autoridades apoiadas pela Rússia no primeiro dia de votação, disse um líder separatista à mídia estatal russa RIA Novosti.

Os referendos, que acontecem em quatro partes da Ucrânia sob controle russo, foram amplamente denunciados pelos governos ocidentais como uma farsa. A União Europeia disse que não reconhecerá os resultados e indicou que está preparando um novo pacote de sanções contra a Rússia.

