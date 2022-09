Mundo Número de mortos em naufrágio de bote do Líbano sobe para 94

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2022

É a viagem mais mortal até agora do Líbano, onde o desespero econômico levou muitos a embarcar na esperança de chegar à Europa

O número de mortos de um barco de imigrantes que afundou na costa síria depois de partir do Líbano no início desta semana subiu para 94, após mais corpos serem recuperados da costa de Baniyas, na Síria, disse a TV estatal síria neste sábado.

Desespero no Líbano

É a viagem mais mortal até agora do Líbano, onde o desespero econômico levou muitos a embarcar em barcos muitas vezes frágeis e superlotados na esperança de chegar à Europa.

Autoridades sírias começaram a encontrar corpos na costa da cidade portuária de Tartus, na quinta-feira. O Ministério dos Transportes da Síria citou sobreviventes dizendo que o barco partiu da região de Minyeh, no norte do Líbano, na terça-feira, com entre 120 e 150 pessoas a bordo, com destino à Europa.

