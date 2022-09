Mundo Nasa cancela terceira tentativa de lançamento do Artemis 1 devido a tempestade tropical

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2022

A agência espacial norte-americana (Nasa) suspendeu a terceira tentativa de lançamento do foguete Artemis 1, que estava prevista para terça-feira (27), devido a preocupações com a tempestade tropical Ian, que segue em direção a Cuba e Flórida, nos Estados Unidos.

Após a reunião na manhã deste sábado (24), a equipe Artemis da Nasa decidiu suspender a oportunidade de lançamento de 27 de setembro e agora está preparando a mega pilha de foguetes lunares para reversão.

Enquanto isso, o foguete do Sistema de Lançamento Espacial e a espaçonave Orion continuam na plataforma de lançamento do Centro Espacial Kennedy, na Flórida.

Os membros da equipe continuam monitorando o clima enquanto tomam uma decisão sobre quando colocar a pilha de foguetes de volta no Edifício de Montagem de Veículos em Kennedy. A Nasa receberá informações da Força Espacial dos EUA, do Centro Nacional de Furacões e da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica para informar sua decisão.

Os engenheiros adiaram sua decisão final sobre quando reverter à medida que coletam dados e análises adicionais. Caso a equipe decidisse reverter o foguete dentro do prédio, esse processo começaria no final da noite de domingo (25) ou no início da segunda-feira (26).

Os preparativos podem encurtar o processo tipicamente de três dias necessários para rolar a espaçonave de volta para dentro. E uma vez que o veículo está rodando no transporte de esteiras de movimento lento, pode levar 10 horas ou mais.

A pilha de foguetes pode permanecer na plataforma e suportar ventos de até 135 quilômetros por hora. Se a pilha precisar voltar para dentro do prédio, ela pode lidar com ventos sustentados de menos de 74 quilômetros por hora.

Na sexta-feira, a equipe do Artemis disse que 2 de outubro era uma data de lançamento de backup. Mas é improvável que uma nova data de lançamento seja definida até que a decisão de reversão seja tomada.

“A agência está adotando uma abordagem passo a passo em seu processo de tomada de decisão para permitir que a agência proteja seus funcionários, completando um teste seguro a tempo para que eles atendam às necessidades de suas famílias, ao mesmo tempo em que protegem a opção de seguir em frente com outra oportunidade de lançamento na janela atual se as previsões meteorológicas melhorarem”, de acordo com um comunicado da Nasa.

Preocupações com a formação do sistema climático no Caribe colocam as condições climáticas em apenas 20% favoráveis para um lançamento, de acordo com uma previsão divulgada pela Força Espacial dos EUA na sexta-feira.

Restrições no lançamento exigem que a missão Artemis 1 não voe através de nenhuma precipitação. As restrições de lançamento são projetadas para evitar relâmpagos naturais e acionados por foguetes em voo, o que poderia causar danos à estrutura e pôr em perigo a segurança pública, de acordo com a Força Espacial.

Relâmpagos disparados por foguetes se formam quando um grande foguete voa através de um campo elétrico atmosférico forte o suficiente, então uma nuvem que não está produzindo raios naturais ainda pode causar relâmpagos disparados por foguetes, de acordo com a Força Espacial.

