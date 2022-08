Política “Estamos irmanados na defesa do sistema eleitoral”, diz Augusto Aras na posse de Alexandre Moraes no TSE

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2022

Procurador-geral da República reiterou a parceria do MPE com o TSE com o objetivo de assegurar o respeito à vontade do eleitor.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, disse nesta terça-feira (16), na posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que o Ministério Público e a Justiça Eleitoral estão “irmanados” na defesa do sistema eleitoral e no combate à desinformação.

“Nesta oportunidade, reiteramos e reforçamos a parceria do Ministério Público Eleitoral (MPE) com o TSE nas várias frentes que têm o propósito de assegurar o respeito à vontade do eleitor. Estamos irmanados na defesa do sistema eleitoral, no combate à desinformação e nos abusos de qualquer natureza”, discursou Aras.

“Sobretudo, estamos atentos e vigilantes na sustentação do regime democrático, que se expressa também por meio de eleições livres, justas, diretas e periódicas, como as que certamente teremos em menos de dois meses”, completou o procurador-geral.

A posse de Moraes contou com a presença em peso de autoridades dos três poderes, ex-presidentes, ministros de tribunais superiores e parlamentares.

Quatro ex-presidentes presentes

O TSE estima que cerca de 2,1 mil pessoas compareceram ao evento. Entre os convidados estão o presidente Jair Bolsonaro e os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer e José Sarney. Fernando Henrique Cardoso foi convidado, mas não compareceu por motivos de saúde.

Também foram à solenidade o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux. Os demais ministros do STF e outros deputados e senadores também compareceram.

A posse de Moraes ganhou, nos últimos dias, caráter de reafirmação da democracia e de defesa do sistema eleitoral do país, principalmente diante dos ataques sem provas de Bolsonaro às urnas eletrônicas.

O próprio Moraes tem sido alvo de ataques verbais de Bolsonaro. Na solenidade desta terça, Bolsonaro se sentou ao lado do novo presidente do TSE na tribuna da Corte. Do outro lado de Moraes, sentou-se Fux.

