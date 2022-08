Brasil Polícia Federal realiza operação para investigar ataque hacker que derrubou ConecteSUS

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2022

A PF afirma que os ataques “foram realizados por uma organização criminosa transnacional dedicada à prática de crimes dessa natureza”. Foto: Reprodução/Twitter A PF afirma que os ataques “foram realizados por uma organização criminosa transnacional dedicada à prática de crimes dessa natureza”. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Dark Cloud. Esse é o nome da operação que a Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (16), para apurar os ataques hackers contra órgãos federais no final de 2021. Na ocasião, vários sistemas do Ministério da Saúde foram afetados, com destaque para o ConecteSUS, que ficou inacessível por quase duas semanas.

A Polícia Federal afirma que os ataques “foram realizados por uma organização criminosa transnacional dedicada à prática de crimes dessa natureza”.

Não há menção de nomes, mas, provavelmente, as autoridades policiais se referem ao Lapsus$ Group. Os invasores se identificaram como tal quando atacaram o site do Ministério da Saúde.

Ainda de acordo com a PF, oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos em cidades da Paraíba, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. As ordens judiciais para essas ações foram expedidas pela 12ª Vara da Justiça Federal no Distrito Federal.

O objetivo da operação Dark Cloud é colher informações que possam fazer as investigações do caso avançarem. O inquérito em questão foi instaurado em 10 de dezembro de 2021, justamente a data em que os ataques ao Ministério da Saúde foram identificados.

Ataques

Os ataques hackers realizados no final de 2021 causaram transtornos para o governo e para a população. O ConecteSUS, por exemplo, que dá acesso ao certificado de vacinação contra covid e a outros serviços de saúde, ficou quase duas semanas sem funcionar.

Mas os ataques foram além dos sistemas do Ministério da Saúde. A Polícia Federal reforça que vários outros órgãos públicos foram atacados. Entre eles estão Controladoria-Geral da União, Ministério da Economia, Agência Nacional de Transporte Terrestre e Polícia Rodoviária Federal.

A Polícia Federal destaca ainda que a organização por trás dos ataques visou alvos públicos e privados não só no Brasil, mas também em países como Estados Unidos, Portugal e Colômbia.

De fato, se pensarmos especificamente no Lapsus$ Group, os hackers associados ao grupo fizeram estragos em organizações de várias partes do mundo. Até a Microsoft chegou a ser um alvo e, ao investigar a ação, descobriu detalhes reveladores sobre como o Lapsus$ atua.

