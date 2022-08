Brasil Anvisa deve liberar, nesta quarta, passageiros do uso de máscaras nos aviões

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2022

Decisão caberá aos cinco diretores da Agência. (Foto: Unsplash)

Os cinco diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidem, nesta quarta-feira (17), sobre a manutenção de medidas sanitárias contra a covid em aeroportos e aviões.

Entre as medidas analisadas está o uso de máscaras de proteção facial no interior de aeroportos e aviões. As regras foram adotadas em dezembro de 2020, pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 456.

A discussão sobre o tema consta na pauta da 15ª reunião da Diretoria Colegiada do órgão, que ocorre à 13h de quarta. De acordo com o documento, o assunto será debatido devido ao encerramento do estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin).

A Espin foi encerrada em abril de 2022 pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, devido à redução de casos e óbitos por covid no Brasil e da estabilização dos sistemas de saúde.

Além disso, de acordo com a medida, aeroportos devem divulgar orientações sobre medidas de prevenção e proteção à saúde, de acordo com recomendações da Anvisa e do Ministério da Saúde. Também cabe à administração dos aeroportos a divulgação de todos os casos suspeitos ou confirmados na área aeroportuária à Anvisa.

Outra determinação é a de distanciamento social em filas, higienização de banheiros, bebedouros, esteiras de bagagem, meios de transporte coletivo nos aeroportos e nos aviões.

Todas as medidas serão discutidas pelos cinco líderes do órgão regulador: o presidente Antonio Barra-Torres e os diretores Alex Machado Campos, relator da pauta, Meiruze Sousa Freitas, Rômison Rodrigues Mota e Daniel Pereira.

Na última segunda (15), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi às redes sociais reclamar da obrigatoriedade do uso de máscaras durante viagens de avião.

“Companhias aéreas têm que passar aviso da Anvisa nos voos falando que máscaras não são apenas para prevenir covid-19, mas também outras doenças Em outros países ela não é mais obrigatória”, disse um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro (PL), em menção a um recado passado por comissários de bordo antes das decolagens.

Na publicação, Eduardo Bolsonaro está sentado em uma poltrona de uma avião. Ele está usando máscara. “A depender da Anvisa, essa ordem para uso de máscaras em voos será eterna. É o ‘novo normal'”, protestou.

Em maio, a Anvisa publicou nota técnica permitindo que as companhias aéreas voltassem a servir alimentos aos passageiros. Há autorização para a retirada das máscaras durante as refeições e, também, para a ingestão de água.

“O entendimento da Agência é de que o uso de máscaras é necessário no interior das aeronaves, nas áreas aeroportuárias de acesso controlado (‘lado ar’), nos estabelecimentos localizados no ‘lado ar’, e nos meios de transporte”, lê-se em trecho do documento.

