Agro Estância Olhos D’Água liquida o plantel Brangus

Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

O remate ocorrerá nos dias 23 e 24 de maio Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Depois de 40 anos de seleção, a Estância Olhos D’Água, de Alegrete, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, liquidará com seu plantel de bovinos da raça sintética Brangus. O remate, que ocorrerá nos dias 23 e 24 de maio, será transmitido pelo Canal Rural e conduzido pela Programa Leilões.

O derradeiro leilão colocará em pista aproximadamente 750 a 800 exemplares Brangus, a raça sintética que mais cresce no País, conforme dados da Associação Brasileira de Brangus. A seleção da raça Brangus na Olhos D’Água começou há 40 anos, quando o titular da estância, o médico Antonino de Souza Dornelles, hoje com 83 anos, cruzou as raças Angus e Nelore.

A qualidade do Brangus do tradicional criatório está presente no Brasil inteiro. “Hoje nós temos animais do nosso criatório trabalhando nos Estados do Mato Grosso, São Paulo e em todo o Rio Grande do Sul. Por tudo aí”, destaca Antonino. O criador salienta que o trabalho de seleção buscou um animal que produzisse carne de qualidade e mantivesse as características da raça mãe, como fertilidade, precocidade, habilidade materna e adaptabilidade.

O engenheiro agrônomo Átila Leães Dorneles, que em 1996 assumiu a administração da Estância Olhos D’Água, está otimista com o remate de liquidação total. “A nossa expectativa é muito boa, em função da valorização da raça Brangus, da qualidade do nosso plantel e da seleção de 40 anos”, aposta o criador.

